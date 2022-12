Cultura:Gibelli, Galleria Spazzapan riferimento nazionale arte moderna

Pordenone, 18 dic - "La mostra Sottsass/Spazzapan accredita ancora una volta la Galleria Regionale d'arte Contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca d'Isonzo come punto di riferimento dell'arte moderna a livello nazionale". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli a margine dell'inaugurazione della mostra "Sottsass/Spazzapan" a cura di Lorenzo Michelli e Vanja Strukelj, promossa da ERPAC - Servizi Ricerca, Musei e Archivi Storici della Regione Friuli Venezia Giulia. L'esposizione, grazie al prestito di circa 120 opere (tempere, disegni, ceramiche) dal fondo Sottsass conservato allo CSAC dell'Università di Parma, mette in luce indubbie consonanze, incroci e distanze tra i percorsi dei due artisti. "Questo rapporto e confronto tra il pittore l'italo-sloveno Spazzapan e l'architetto trentino Sottsass - ha evidenziato l'assessore regionale - rappresenta un inedito che viene esposto e documentato per la prima volta in questa rassegna. Ci tengo per questo a ringraziare tutto il Servizio Ricerca, Musei e Archivi Storici dell'ERPAC e, in particolare, i due curatori Lorenzo Michelli e Vanja Strukelj che con grande passione e dedizione lavorano per portare nella nostra regione opere ed esposizioni sempre di altissimo livello artistico e culturale. Non a caso la Galleria Spazzapan sarà uno dei punti di forza della nostra regione in vista di GO!2025 Nova Gorizia e Gorizia Capitale Europea della Cultura". Introdotto da una sezione interamente dedicata a Spazzapan, in cui al patrimonio della Galleria gradiscana si affiancano tre importanti prestiti dalla GAM di Torino, il percorso espositivo si snoda in otto "stanze". A partire dalle prime prove del giovane Sottsass, ancora iscritto negli ultimi anni Trenta all'ateneo torinese, fino a tutti gli anni Quaranta, il confronto tra i progetti d'interni, i bozzetti per stoffe e tappeti, le illustrazioni dell'allievo e le prove del maestro fanno scoprire inattese consonanze: nella energia del segno, nella esplosione del colore. Le ultime sale della mostra presentano le differenti dimensioni di Sottsass che sopravvivrà a Spazzapan per decenni e che avrà modo di affrontare orizzonti culturali assai lontani da matrici secessioniste o francesi. ARC/AL