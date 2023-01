Cultura: Gibelli, Go! 2025 opportunità da cogliere per tutto il Fvg

Gorizia, 24 gen - "L'impegno profuso finora nel percorso di avvicinamento a Go! 2025 sta iniziando a essere ripagato in termini di operatività. Vogliamo farci trovare pronti per un appuntamento che si configura come un'opportunità irripetibile per tutto il Friuli Venezia Giulia, trattandosi della prima capitale europea transfrontaliera e di un evento che abbraccerà l'intero anno. Per questo motivo stiamo lavorando affinché la nostra regione, che può già contare su un consolidato pubblico 'stagionale', impari ad aprire le proprie porte per tutti i 365 giorni". Questa la sintesi dell'intervento dell'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli nella seduta di V Commissione svoltasi oggi a Gorizia, presso la sala consiliare dell'ex Provincia. I lavori hanno incluso l'audizione dei principali soggetti impegnati nella preparazione di "Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura 2025", tra cui i sindaci di Gorizia e Nova Gorica e i rappresentanti di Gect, Zavod 2025, Erpac, PromoTurismoFvg, Cassa di risparmio di Gorizia e Camera di commercio della Venezia Giulia. Gibelli ha evidenziato la disponibilità da parte delle imprese culturali del territorio nell'ampliare progressivamente il ventaglio di eventi e, in particolare, di iniziative collegate alla Capitale della Cultura. "Un iter - ha spiegato l'assessore - iniziato già nel 2021 e che prevede di alzare l'asticella di anno in anno. Per il 2022 la nostra richiesta è stata di dedicare a Gorizia una parte delle iniziative in programma, mentre l'obiettivo di quest'anno sarà quello di allungare il calendario di eventi oltre il periodo aprile-ottobre, superando i 300 appuntamenti già proposti lo scorso anno". Per quanto riguarda i finanziamenti, "la Regione - ha proseguito Gibelli - ha stanziato complessivamente oltre 48 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 20 milioni destinati alla riqualificazione di Borgo Castello". L'assessore ha inoltre affermato che i soggetti e le istituzioni italiane coinvolte per Go! 2025 "continueranno a fare la propria parte a supporto della città capofila dell'evento che è Nova Gorica", concludendo con "un ringraziamento alla Cciaa Venezia Giulia che ha promosso il primo incontro pubblico durante l'iter di candidatura e alla Fondazione CariGo per tutti i supporti alla Capitale europea della Cultura, tra cui quelli per la mostra sul Tesoro di Aquileia". ARC/PAU/al