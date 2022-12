Cultura: Gibelli, "Go! 2025" sarà nel segno della sostenibilità

L'assessore è intervenuta alla presentazione del "Boost 5 project" San Floriano del Collio, 2 dic - "È altamente significativo il fatto che il territorio comprendente tutte le sponde del mare Adriatico lavori insieme per un progetto comune. Il 'Boost 5 project' si configura come un percorso di collaborazione e di progettazione per rendere la sostenibilità del turismo culturale un elemento caratterizzante in vista di 'Go! 2025'". È la sintesi dell'intervento dell'assessore alla Cultura Tiziana Gibelli alla conferenza "Cultura & turismo sostenibili", organizzata da Erpac a San Floriano del Collio nell'ambito del programma di cooperazione Interreg Italia-Croazia. L'incontro ha avuto come oggetto la presentazione del "Boost 5 project", che mira a sviluppare le buone pratiche in materia di accessibilità alla cultura e al turismo sostenibile nella regione adriatica. "La sostenibilità globale - ha sottolineato Gibelli - è un obiettivo che va perseguito al di fuori di qualsiasi ideologia. Per la nostra regione, in particolare, è un'opportunità affinché i visitatori possano godere al meglio il patrimonio culturale, paesaggistico e vitivinicolo che è stato preservato". "Boost 5", avviato lo scorso 1 giugno e in corso fino al 30 giugno 2023, è un progetto di capitalizzazione dei risultati di 5 progetti precedenti, fra cui "Underwatermuse" di cui Erpac è stato capofila, inseriti nel programma europeo di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia che comprende, oltre al Friuli Venezia Giulia, l'intera costa adriatica italiana e croata. L'implementazione è focalizzata sulla raccolta e l'analisi delle migliori pratiche nell'ambito degli itinerari culturali del territorio, fornendo gli strumenti per la creazione di nuovi percorsi turistici per valorizzare, nel rispetto dei criteri di sostenibilità, il patrimonio naturale e culturale dei territori coinvolti. Tra gli obiettivi del progetto rientra anche l'ottenimento delle credenziali "Green label destination" e "Zero impact tourism". Nel corso del convegno ha porto il saluto istituzionale anche l'assessore alla Cultura del Comune di Gorizia Fabrizio Oreti, che ha evidenziato come il territorio goriziano, forte della propria vocazione culturale, storica, turistica ed enogastronomica, si stia sempre più trasformando da area di confine a centrale a livello europeo. Inoltre l'assessore comunale ha messo in risalto il fatto che mai, come ora, la contaminazione tra culture è sinonimo di ricchezza ed è capace di creare sviluppo economico. ARC/PAU/al