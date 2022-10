Cultura: Gibelli, lettura è fondamentale per consapevolezza e libertà

Presentata a Trieste la seconda edizione di "LeggiAMO a Scuola!" che si arricchisce della collaborazione con Il Piccolo Trieste, 14 ott - "LeggiAMO a Scuola!", la campagna di sensibilizzazione del progetto regionale di promozione della lettura "LeggiAMO 0-18", prende il via anche quest'anno e lo fa mettendo in campo una nuova e importante collaborazione: quella con Il Piccolo. A partire da 16 ottobre il quotidiano darà spazio attraverso le proprie pagine e canali web alle voci, i volti e i pensieri dei bambini coinvolti che a racconteranno il progetto dal loro punto di vista con pillole video, brevi interviste e tante testimonianze fotografiche. L'iniziativa è tanto semplice quanto efficace e apprezzata e prevede che giornalmente a scuola, per tutta la durata dell'anno scolastico, per 15 minuti, studenti e insegnanti leggano un libro a loro scelta e poi ne parlino in totale libertà. Via via che il progetto prosegue viene allestita una "libreria personalizzata" con i titoli già letti in ciascuna classe, che si riempie giorno dopo giorno. Leggere, amare i libri e le storie fin da bambini oltre a essere un piacere è anche uno strumento fondamentale di sviluppo personale e sociale, di crescita relazionale e cognitiva e l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, dialogando con i bambini presenti alla presentazione del progetto, ha sottolineato "la volontà della Regione di sostenere con convinzione questo progetto che, attraverso la promozione della lettura, fornisce ai nostri ragazzi e ragazze importanti capacità che si riveleranno utili in tutto l'arco della loro esistenza, dal rapporto con le altre persone, le imprese o la pubblica amministrazione fino alla maturazione di un'opinione critica e politica e all'espressione del voto". Gibelli ha rimarcato che "la lettura consente di ampliare la visione e la comprensione della realtà, aumentando la capacità di prendere decisioni consapevoli, anche in situazioni complesse o difficili, e di conseguenza di essere liberi. Per essere realmente libera una scelta deve infatti essere consapevole. Inoltre leggere fa bene oltre che allo spirito anche al corpo". Il progetto è stato ideato con il contributo di un gruppo di esperti individuati tra gli insegnanti e bibliotecari della regione ed è portato avanti da Damatrà Onlus. Protagonisti della campagna di "LeggiAMO a Scuola!" con Il Piccolo sono i bambini e in particolare quelli dell'Istituto comprensivo "San Giovanni di Trieste" (con le scuole primarie Luigi Mauro e Claudio Suvich) e della Scuola Primaria San Giusto Martire dell'Istituto Comprensivo "Italo Svevo". Il Piccolo ospiterà nelle prossime settimane i ritratti fotografici dei lettori in erba, con i loro commenti sui libri, sulle attività, sul loro modo di vivere ogni giorno la lettura a scuola e, attraverso i canali web e social, anche una rubrica di brevi video. La direttrice de Il Piccolo Roberta Giani ha evidenziato come la promozione della lettura, in un Paese che combatte con tassi di analfabetismo funzionale allarmanti e dove esiste un'emergenza culturale, oltre a essere fondamentale è una responsabilità di tutti e ha esortato i bambini a raccontare, attraverso questo progetto, la loro esperienza con un compito speciale: spiegare agli adulti perché è importante leggere. Lo scorso anno scolastico la campagna ha coinvolto 1.035 classi, mentre per il 2022-23 comincerà il prossimo 28 ottobre e coinvolgerà 1.760 classi: oltre 30mila bambini e ragazzi delle scuole dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado di tutta la regione e più di 3.000 adulti, tra docenti, bibliotecari, educatori. ARC/MA/pph