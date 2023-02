Cultura: Gibelli, mostra "Insieme" porta a Udine opere di alto livello

Udine, 6 feb - "Il Comune di Udine ha svolto in questi anni un lavoro notevole nel recupero e nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Un percorso non semplice, ma che nel tempo può dare i suoi frutti. L'iniziativa 'Udine grandi mostre' va proprio in questa direzione e risponde sia all'obiettivo di dare lustro alle sedi espositive della Città sia di dare a esse la visibilità che meritano. La mostra "Insieme" raccoglie le opere di artisti di grande importanza e potrà riscuotere un ampio successo al pari dell'evento proposto l'anno precedente. Udine vanta numerose proposte culturali di elevato livello e ha i mezzi per proseguire in questa direzione". Con queste parole dell'assessore alla Cultura Tiziana Gibelli è intervenuta oggi a Udine, presso la sala Ajace di palazzo D'Aronco, alla presentazione della mostra "Insieme", il secondo appuntamento della serie "Udine grandi mostre" che sarà visibile in Casa Cavazzini dal 18 febbraio al 16 luglio 2023. La mostra d'arte moderna, curata da don Alessio Geretti, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Udine e l'associazione culturale Comitato di San Floriano di Illegio, che oltre a pensare, organizzare e allestire l'esposizione "Insieme" continua a proporre ogni anno un'altra mostra in Carnia a Illegio, come farà anche a partire dal prossimo 21 maggio. La Regione è partner dell'iniziativa assieme a PromoTurismoFvg, alla Camera di commercio Pordenone-Udine, alla Fondazione Friuli e a 20 imprese investitrici. Le 55 opere esposte, di cui un terzo italiane e le rimanenti provenienti dall'estero e in genere mai esposte in Italia, rappresentano la ricchezza variegata delle strade prese dall'arte occidentale tra il 1851 e il 1992. Nell'elenco degli autori emergono per importanza le firme di John Everett Millais, Franz von Stuck, Vasilij Kandinskij, Salvador Dalí, Alberto Savinio de Chirico, Renato Guttuso, Michelangelo Pistoletto, Giuliano Vangi, Gianfranco Ferroni, Tibor Csernus, e anche del friulano Mirko Basaldella, autore di un dipinto mai esposto nella sua storia, che la mostra di Casa Cavazzini ha l'onore di proporre al pubblico nella città d'origine dell'artista. Tra gli altri interventi nel corso della conferenza stampa, il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha ricordato il successo della precedente iniziativa di "Udine grandi mostre" (l'esposizione "La forma dell'infinito") che lo scorso anno aveva portato in Casa Cavazzini più di 60mila visitatori, con ricadute positive anche sul tessuto commerciale cittadino. Il presidente della Camera di commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo ha auspicato come l'organizzazione di simili eventi, e il relativo sostegno da parte di istituzioni, enti e imprese, possa spingere Udine a essere sempre più riconosciuta come città al centro dell'Europa. ARC/PAU/al