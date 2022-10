Cultura: Gibelli, nuovi bandi per finanziare imprese culturali

L'assessore in Commissione ha annunciato anche bonus energia



Trieste, 11 ott - Via libera a maggioranza da parte della V Commissione del Consiglio regionale ai nuovi regolamenti per i bandi che finanzieranno il sistema regionale della cultura nel prossimo triennio. Le delibere - erano state già approvate dalla Giunta regionale nei giorni precedenti - riguardano i bandi per i finanziamenti della programmazione triennale di associazioni e imprese culturali.



Inoltre sono stati approvati due nuovi bandi che prevedono delle risorse economiche ad hoc per finanziare interventi per lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico in sale teatrali e cinematografiche.



Alla vigilia della scadenza delle procedure per i finanziamenti alla cultura, la Regione ha proceduto ad alcune modifiche dei criteri e ad alcuni aggiornamenti dei regolamenti. In particolare i provvedimenti approvati oggi dalla V Commissione consiliare riguardano i nuovi bandi del triennio 2023-2025 ai quali possono presentare le richieste i grandi Teatri della regione. Inoltre sono stati aggiornati i bandi che riguardano tutte le manifestazioni culturali e gli eventi dal vivo (concerti musicali e spettacoli di vario genere artistico), le attività espositive e le mostre e le diverse iniziative di divulgazione culturale. Approvati anche i nuovi regolamenti che sono rivolti in particolare alle sale cinematografiche e alle sale teatrali: i bandi riguarderanno interventi per lavori di manutenzione straordinaria con particolare attenzione alle opere volte ad aumentare l'efficientamento energetico. Le risorse legate a questi provvedimenti sono già state approvate nell'assestamento di bilancio del luglio scorso. Dal prossimo mese di novembre tutti i bandi per i quali oggi è scattato il "semaforo verde" da parte della Commissione saranno operativi a partire dal prossimo mese di novembre.



"I nuovi bandi - ha spiegato l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, intervenuta in Commissione - sono stati aggiornati e rivisti per rispondere in modo più compiuto ed efficace al sistema culturale della nostra regione che è particolarmente vivace e dinamico. Rispondono in particolare a quelle associazioni e a quelle produzioni culturali che hanno la struttura e la capacità per mettere in atto e portare avanti programmi triennali".



Rispondendo ad alcune richieste avanzate dai consiglieri l'assessore ha inoltre annunciato che per cercare di supportare, a fronte dei super-rincari energetici, anche il mondo delle imprese culturali e i Comuni che gestiscono biblioteche, musei e teatri si è previsto il bonus energetico che sarà approvato con il prossimo assestamento di bilancio previsto per fine ottobre. Si tratta di circa due milioni di euro saranno messi a disposizione di teatri, cinema, musei, biblioteche e altre istituzioni del mondo culturale. "Un provvedimento - ha aggiunto l'assessore Gibelli - che consentirà di dare un aiuto rispetto alle esigenze legate all'emergenza dei costi energetici nell'ultima parte di quest'anno e nei primissimi mesi del prossimo anno". La rappresentante della Giunta con la delega alla Cultura ha infine ribadito il suo impegno, che si concretizzerà in particolare nella prima parte del 2023, a favore dell'iniziativa che riguarda il Museo etnografico di storia sociale, una rete museale diffusa sull'intero territorio regionale che troverà realizzazione nei prossimi mesi. ARC/LIS/gg