Cultura: Gibelli, Pasolini era un uomo di passione

L'assessore ha ricordato l'autore alla presentazione del libro "Anime in crôs" Udine, 2 nov - "L'esempio lasciato da Pasolini è quello di chi non taceva di fronte a ciò che credeva non fosse giusto. Una 'anima in croce' che viveva le sue contraddizioni con l'intensità e la sofferenza di un uomo di passione, sconfessato da coloro dei quali aveva condiviso e difeso le idee". Queste le riflessioni che l'assessore regionale al Cultura, Tiziana Gibelli, ha espresso oggi a Udine durante la presentazione di "Anime in crôs" (casa editrice "La Patrie dal Friûl"), pubblicazione dedicata alla memoria di Pier Paolo Pasolini nel giorno del 47esimo anniversario della sua scomparsa. Il libro comprende una raccolta di scritti in lingua friulana, a cura di don Antonio Bellina e di Angelo Floramo. L'assessore ha plaudito all'iniziativa de "La Patrie dal Friûl", rappresentata dal presidente Walter Tomada, e ha ricordato come l'Amministrazione regionale intenda "testimoniare con convinzione l'importanza di mantenere viva la memoria di tutto ciò che Pasolini ha fatto per la nostra regione". ARC/PAU/gg