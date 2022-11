Cultura: Gibelli, plauso a Orchestra Filarmonici Friulani

Udine, 15 nov - "Un plauso all'Orchestra giovanile Filarmonici friulani (Off), una generazione di musicisti under 35 della nostra regione che si fa apprezzare dal pubblico; giovani manager della cultura tenaci e appassionati che si stanno cimentando in un'impresa non semplice ma che riescono ad avere buone collaborazioni sul territorio e riscontri positivi". Lo ha indicato l'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, intervenendo oggi nella sede della Regione a Udine alla presentazione della stagione diffusa 2022-2024 dell'Orchestra Filarmonici Friulani assieme al suo presidente Gabriele Bressan e al direttore artistico Alessio Venier. Sul programma dell'orchestra, Gibelli ha particolarmente apprezzato la collaborazione con l'Ente regionale teatrale (Ert) auspicandone una sempre maggiore integrazione. "L'ente è un buon veicolo che deve proseguire con la promozione della prosa ma non devono mancare le produzioni locali della nostra regione - ha aggiunto -. Mi fa piacere ci sia, nella stagione dell'Ert, un programma musicale oltre che l'interesse dei Comuni verso la musica". Gibelli ha apprezzato la proposta dell'Off di inserire nel programma i grandi brandi di repertorio: "è accattivante, ma non dimenticate i compositori - ha suggerito l'esponente della Giunta Fedriga -. La musica sarà uno degli elementi portanti di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025; dunque, nei tanti eventi che arricchiranno il palinsesto, non potrà mancare il goriziano Fausto Romitelli, talento della musica della nostra regione, uno dei più importanti compositori italiani e, fra i pochi, conosciuti nel mondo". La bravura dell'Off, che è stata anche riconosciuta per il triennio 2022/2024 tra le orchestre giovanili sostenute dal Fondo unico dello spettacolo del ministero della Cultura, unica realtà di questo tipo del triveneto, dà la fotografia, secondo Gibelli, delle qualità del sistema di produzione culturale regionale: "è vivace e ricco di potenzialità. La Regione lo ha sostenuto durante l'emergenza pandemica in modo significativo, ma l'aiuto non sarebbe stato sufficiente se le imprese del settore non fossero state sane". I numeri della stagione presentata oggi mostrano un programma ricco, aperto al pubblico regionale ma anche al resto di Italia e all'Europa: saranno 17 i concerti in 10 Comuni con ospiti di caratura nazionale ed internazionale, dal pianista jazz, Stefano Bollani ad Alfredo Zamarra (Teatro La Fenice di Venezia), passando per nomi quali Andrea Oliva, Francesco Di Rosa, Andrea Zucco, Guglielmo Pellarin (Accademia di Santa Cecilia di Roma), i giovani talenti della direzione Alessandro Arnoldo e Ferdinando Sulla. Fitta anche la rete artistica e culturale sul territorio con collaborazioni, tra gli altri, con l'Unione delle società corali friulane, la società musicale coro e orchestra 'San Marco' di Pordenone, il maestro Walter Themel e il compositore Marco Maiero. L'impegno dedicato alla valorizzazione dei talenti under 35 della composizione è rinnovato con il concorso 'La Gnove Musiche' che, da quest'anno, vede la collaborazione con l'ensemble Brassevonde e il sostegno del Gruppo Danieli. ARC/LP/al