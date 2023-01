Cultura: Gibelli, record incassi Rossetti grazie a lavoro di squadra

Tra biglietti e abbonamenti 2,25 mln nella prima parte della stagione

Trieste, 10 gen - "Questo è un risultato conseguito grazie a una squadra, composta tra gli altri dal presidente e dal Consiglio di amministrazione, che sta gestendo il teatro con la testa e con il cuore, capace non solo di consolidare ma di rilanciare con forza il Rossetti conferendo un determinante supporto alla direzione artistica". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli che, insieme al vicesindaco del Comune di Trieste Serena Tonel, al presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Francesco Granbassi e al direttore artistico Paolo Valerio ha illustrando il record di incassi (2,25 milioni di euro per 66mila spettatori) di questa prima parte di stagione del cartellone 2022/23. Come ha spiegato l'assessore, si tratta in buona sostanza di una questione di scelte, compiute con coraggio anche in epoca di pandemia. "In questo - ha aggiunto l'assessore - il discorso va esteso a tutta la regione, poiché nessuna impresa culturale in Friuli Venezia Giulia, grande o piccola, è stata costretta a chiudere. Ma tutte hanno saputo resistere alle restrizioni imposte dall'emergenza dimostrando solidità e serietà nella gestione". "La cultura - ha detto ancora Gibelli - va apprezzata, goduta e vissuta. Ma bisogna anche che produca Pil. Relativamente a ciò la performance del Rossetti sugli incassi, che in questi primi due mesi e mezzo hanno superato addirittura quelli di intere stagioni passate, va nella giusta direzione". Inoltre, l'esponente della Giunta regionale ha rivolto un particolare ringraziamento al vicesindaco di Trieste con delega ai Teatri Serena Tonel. "In questi anni di impegno istituzionale - ha sottolineato l'assessore - abbiamo instaurato un rapporto di lavoro estremamente proficuo, basato su un comune sentire non derivante dall'appartenenza a uno schieramento politico ma dall'idea condivisa che abbiamo sulla cultura, come fattore positivo di crescita sociale e anche economica". L'assessore ha concluso infine dicendo di lasciare in eredità al vicesindaco Tonel e agli amministratori del Rossetti un progetto per il futuro dello Stabile: ovvero una collaborazione più stretta con l'Ente regionale teatrale Fvg, che dovrebbe inserire nel proprio circuito un numero sempre maggiore di produzioni dello Stabile. ARC/GG/ma