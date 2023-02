Cultura: Gibelli, secondo incontro con console Šuc in vista di Go!2025

Gorizia, 13 feb - "Abbiamo accolto oggi a Gorizia, per la seconda volta, con piacere, il console sloveno con cui abbiamo fatto il punto su Go!2025. Stiamo accelerando con i lavori per arrivare pronti all'appuntamento che rappresenta un'opportunità irripetibile per tutto il Friuli Venezia Giulia, trattandosi della prima capitale europea transfrontaliera e di un evento che abbraccerà 365 giorni". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, che ha incontrato oggi il console generale della Repubblica di Slovenia, Gregor ?uc, prima nella sede del Gect Go, assieme al presidente del Gruppo europeo di cooperazione territoriale a Gorizia, Paolo Petiziol e al sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e subito dopo al Kulturni Dom con il presidente della casa di cultura slovena di Gorizia, Igor Komel. Un incontro utile per pianificare le prossime attività, valutare gli eventi promozionali per rafforzare la visibilità su Go!2025 e le ricadute economiche e turistiche. "In vista di Nova Gorica e Gorizia capitale europea della Cultura 2025, i momenti di incontro tra le istituzioni italiane e slovene sono fondamentali per tracciare la rotta verso questa opportunità che considero unica per la Slovenia, il Friuli Venezia Giulia e il Nordest dell'Italia", ha commentato Gibelli. Fra le questioni affrontate anche l'esigenza di reperire un soggetto unico a livello europeo per la promozione e per la comunicazione affinché la gestione di questi due aspetti avvenga in modo unitario. "Successivamente - ha spiegato l'assessore regionale - attiveremo un'intensa promozione per essere incisivi e allargarci oltre i rispettivi confini perché si tratta di un progetto di grande impatto per il processo di cooperazione delle aree di confine e potrà essere un esempio per tutta l'Europa, in particolare per le aree transfrontaliere, in questi anni cruciali per la costruzione del futuro". "Capire il valore di queste iniziative permette di comprenderne le potenzialità e ringrazio il console che ha la nostra stessa sensibilità - ha aggiunto Gibelli -. È importante avere chiara la prospettiva dell'evento e il mio apprezzamento è esteso anche al Gect per l'ottimo lavoro che sta portando avanti. Sono convinta che questo straordinario appuntamento potrà essere esempio per un dialogo continuo con una condivisione di infrastrutture e di strutture. Questa parte dell'Italia assieme alla Slovenia rappresenta un passaggio culturale che parte dalla Mitteleuropa e deve arrivare a comprendere l'Europa nel suo complesso allargandosi ad Est". Gibelli ha visitato poi il Kulturni Dom di Gorizia con Petiziol e il Console generale della Slovenia, accompagnata dal presidente Igor Komel che ha voluto omaggiarla del simbolo dell'importante centro e punto di incontro tra le culture slovena, italiana e friulana. ARC/LP/pph