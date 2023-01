Cultura: Gibelli, successo pnlegge è aver saputo guardare "oltre"

Presentato il bilancio sociale di mandato 2018-22 della Fondazione Pordenone, 25 gen - "Il successo di Pordenonelegge è stato quello di guardare 'oltre', spingendo il proprio 'saper fare cultura' al di là dei confini territoriali, mettendo a disposizione di tutti la capacità di cogliere quegli elementi che fanno della cultura una vera e propria impresa. Il bilancio sociale di mandato presentato oggi raccoglie tutti quei dati che dimostrano la grande competenza espressa in questi anni dalla Fondazione". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli partecipando a Palazzo Badini alla presentazione del bilancio sociale di mandato 2018-2021 redatto dalla Fondazione Pordenonelegge.it. Alla presenza del presidente dell'istituzione Michelangelo Agrusti, del direttore artistico Gian Mario Villalta e del direttore amministrativo Michela Zin, l'esponente dell'Esecutivo ha posto in risalto il valore dell'accountabilty espressa nel tempo dalla Fondazione; quest'ultima, attraverso un lavoro compiuto dal professor Guido Guerzoni e grazie anche all'ausilio di uno strumento prodotto dalla Regione in collaborazione con PromoturismoFvg, ha messo "nero su bianco" il valore misurabile del proprio lavoro. In particolare nell'edizione 2022, per ogni euro di contributo pubblico erogato, la Festa del libro ne "restituisce" sul territorio 9,29; sempre nell'ultima edizione, il festival ha prodotto un impatto economico di 10.438.000 euro e un impatto fiscale di 835.104 euro, con moltiplicatore fiscale pari a 2,09. "Questo bilancio sociale di mandato - ha detto Gibelli - è un modo concreto che spiega che cosa significa intendere la cultura come impresa, generando posti di lavoro e punti di Pil. È fuori dubbio, come dicono i numeri stessi, che dove c'è cultura c'è più impresa, poiché il tessuto sociale in cui affondano le radici è molto più proattivo. Queste cifre devono far riflettere molto i decisori: per questo motivo omaggerò l'intero Consiglio regionale uscente e quello entrate sia di questo opuscolo sia della brochure redatta da Mittelfest per gli investitori, perché entrambe danno la dimostrazione tangibile di quanto il mondo culturale possa essere importante per il sistema economico del Friuli Venezia Giulia. In questo ambito pordenonelegge ha saputo guardare avanti, perché già nel 2014 aveva deciso di iniziare un percorso con la Bocconi per misurare il ritorno sugli investimenti e avere quindi la cifra di ciò che stava producendo". "È interessante - ha aggiunto poi l'esponente dell'Esecutivo - vedere come in questi ultimi anni le cose fatte insieme siano diventate una realtà. Mi riferisco, ad esempio, alla capacità di Pordenonelegge di mettersi a disposizione del mondo culturale, esportando il proprio brand al di fuori della Destra Tagliamento. In questo modo sono nate collaborazioni importanti in diversi luoghi del Friuli Venezia Giulia, dove un soggetto forte ha contribuito a far crescere realtà emergenti, misurandosi poi con il pubblico che è il termometro del successo delle proposte artistiche. In questo campo Pordenonelegge, in questi anni, ha dato un enorme contributo". ARC/AL/ma