Cultura: Gibelli, tanti eventi attorno a Grotta S. Giovanni d'Antro

Nel 2021 il sito ha avuto 3.500 visite provenienti da 17 Paesi Udine, 18 giu - "La Grotta di San Giovanni d'Antro è un sito di particolare fascino che merita una visita di per se stesso, ma grazie all'associazione Tarcetta che ha preso in mano la gestione dal 2021 ora sarà possibile fruire anche di eventi culturali oltre che sportivi, rendendo questa meta assolutamente imperdibile per l'estate 2022". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Cultura e Sport Tiziana Gibelli al termine della visita alla grotta in comune di Pulfero. Nel corso della visita Gibelli ha incontrato il presidente dell'associazione Tarcetta Mauro Pierigh assieme all'on. Roberto Novelli, ai sindaci di Pulfero Camillo Melissa, di San Pietro al Natisone Mariano Zufferli e al presidente dell'Associazione Vallimpiadi Massimo Medves. "Ciò che rende unica la grotta - ha rimarcato Gibelli - è la presenza al suo interno di una chiesa risalente al periodo tardo-gotico, con caratteristiche architettoniche di grande bellezza, di numerose tracce risalenti ad epoche antiche, alcune delle quali secondo alcuni studiosi sono riconducibili ai Templari, nonché di un'affascinante leggenda riguardante la Regina Vida, leggenda conosciuta e raccontata in tutte le famiglie delle Valli. Il tutto si unisce alla parte speleologica, non ancora del tutto scoperta, creando così un luogo ricco di fascino, di suggestione e di attrattiva sia per i turisti che per le scolaresche e i gruppi". Gli eventi culturali sono stati finanziati grazie al bando regionale Ripartenza cultura e sport. "Si tratta di una linea che sta dando grande soddisfazione - ha commentato l'assessore - perché sono stati presentati bei progetti che valorizzano il territorio grazie a occasioni di cultura e sport, promuovendo anche le occasioni di lavoro". Nel 2021, primo anno di gestione e con i limiti posti dalla pandemia, 3.500 persone hanno visitato la grotta, provenienti da 17 Paesi. "Estate in Antro" prevede una rassegna culturale con musica, poesia e immagini, che si svolge all'interno della grotta, ed una parte sportiva con prove di arrampicata all'esterno ed escursioni a piedi e in e-bike nei dintorni. ARC/EP/gg