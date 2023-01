Cultura: Gibelli, Trieste film festival conserva capacità innovativa

Trieste, 13 gen - "Da 34 edizioni il Trieste film festival mantiene intatta la capacità di innovare e integrare la propria offerta culturale, anche attraverso l'avvio di collaborazioni interdisciplinari e il dialogo con altri settori della cultura. Una manifestazione con un importante percorso alle spalle e che potrà avere un futuro altrettanto lungo e ricco di soddisfazioni". È il commento dell'assessore alla Cultura Tiziana Gibelli, intervenuta oggi a Trieste alla presentazione del 34esimo Trieste film festival, in programma dal 21 al 28 gennaio. La manifestazione è dedicata al cinema dell'Europa centro orientale ed è organizzata dall'associazione culturale Alpe Adria cinema e realizzata con il contributo della Regione e, tra gli altri, di PromoTurismoFVG e del ministero della Cultura. "Le imprese culturali - ha aggiunto Gibelli - devono operare con una doppia missione: quella di soddisfare la grande richiesta di cultura della nostra regione e quella di contribuire allo sviluppo del territorio. Il Trieste film festival è un esempio di come la gestione manageriale dell'impresa creativa possa condurre al raggiungimento di questi obiettivi". Sono più di 200 gli ospiti previsti in città per l'edizione 2023, che sarà animata dalla proiezione di 120 film (in rappresentanza di oltre 40 paesi europei e non solo) nelle sale del politeama Rossetti, del teatro Miela e del cinema Ambasciatori. Per quanto riguarda le sezioni competitive, i concorsi dedicati ai lungometraggi, ai documentari e ai cortometraggi vedranno in gara rispettivamente 9, 11 e 17 titoli, più numerose altre proposte fuori concorso. Complessivamente, la linea di programmazione della 34esima edizione si rivela la più ricca di sempre e comprenderà anche una serie di incontri con autori, mostre e aperture di musei, presentazioni di libri, passeggiate, eventi musicali ed enogastronomici e molto altro. Prevista anche una tavola rotonda per la promozione dell'evento "Go!2025" (lunedì 23 gennaio all'hotel Savoia Excelsior), mentre tra le manifestazioni collaterali giunge alla 13esima edizione l'iniziativa "When east meets west", punto di incontro tra produttori, broadcaster e mercati di paesi orientali e occidentali. Il programma completo è disponibile sul sito https://www.triestefilmfestival.it/ ARC/PAU/pph