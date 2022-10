Cultura: Gibelli, Ts Science+fiction tra festival maggior richiamo Fvg

Trieste, 27 ott - "Trieste Science+Fiction ha avuto la capacità di crescere costantemente, arricchendosi con ospiti di altissimo livello e ampliando il proprio pubblico. Mi dispiace molto non aver potuto partecipare di persona alla presentazione dell'edizione 2022, ma con lo stesso sentimento di gratitudine dimostrato in passato ringrazio gli organizzatori di questa straordinaria manifestazione, che si conferma uno dei festival di maggior richiamo del Friuli Venezia Giulia".È questo il contenuto del videomessaggio inviato dall'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli in occasione della presentazione dell'edizione 2022 del Trieste Science+Fiction, il festival del cinema di fantascienza che ogni anno rende il Friuli Venezia Giulia punto di riferimento a livello internazionale per questo genere.Gibelli ha evidenziato che "la fiction è un genere che non tramonterà mai e in particolare la science fiction e il fantasy hanno dato più sapore alla nostra vita soprattutto nel periodo di lock down; in quella circostanza molte persone hanno fruito di intere serie, come ad esempio il Trono di Spade, di cui alcuni episodi sono stati diretti da Neil Marshall che quest'anno sarà ospite di Trieste Science+Fiction e sarà insignito del Premio Asteroide alla carriera in occasione dell'anteprima nazionale del suo ultimo film The Lair".L'assessore ha quindi spiegato che "il genere fantascientifico ci è utile anche in questo momento nel quale abbiamo bisogni di fiction per immaginare cosa faremo in futuro, e di scienza che è uno caposaldo della nostra civiltà, come anche abbiamo necessità di cinema. La settima arte ha infatti la capacità di raccontarci storie coinvolgendoci, facendoci riflettere e anche divertire". ARC/MA/al