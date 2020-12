Cultura: Gibelli, valorizzazione trasversale del poeta Cappello

Trieste, 10 dic - La figura e l'opera del poeta friulano Pierluigi Cappello, la cui morte prematura a soli cinquant'anni ha privato il Friuli Venezia Giulia di uno dei maggiori protagonisti della cultura italiana contemporanea, continuerà ad essere valorizzata dalla Regione con una molteplicità di iniziative trasversali ed anche con la richiesta di inserirne l'opera nell'offerta formativa dei programmi scolastici.È quanto ha riferito l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, intervenendo oggi nel dibattito d'Aula in merito ad una mozione per la valorizzazione del poeta di Chiusaforte, premiato, tra i molteplici riconoscimenti, anche con il prestigioso premio Montale."Certamente - ha detto l'assessore - potremmo intraprendere una sensibilizzazione, affinché oltre alle numerose iniziative annuali e straordinarie che già realizziamo in onore di Pierluigi Cappello, venga fatta un'azione sulle scuole. Chiederemo quindi, in accordo con l'assessore all'Istruzione, l'inclusione di Cappello nell'elenco degli autori particolarmente raccomandati per la loro eredità e per il pezzo di vita importante che ci hanno lasciato, inserendolo nei programmi di offerta formativa"."La valorizzazione della figura del poeta - ha ricordato l'assessore - è in primo luogo demandata al "Premio Pierluigi Cappello", organizzato nell'ambito del premio letterario nazionale "Giuseppe Malattia della Vallata", e giunto quest'anno alla terza edizione".Gibelli ha richiamato inoltre la serie di eventi, particolarmente suggestivi, dedicati alla produzione letteraria di Cappello avvenuta lo scorso agosto all'interno del progetto "The Natural Sound" in collaborazione con il No Borders Music Festival, finanziato con fondi regionali.Lo stesso Comune di Chiusaforte, dove il poeta ha trascorso la sua infanzia, ha altresì ideato un progetto intitolato "La parola limpida di Pierluigi Cappello", finanziato nel 2020 sul bando annuale per manifestazioni espositive; un'ulteriore mostra, che diverrà permanente, verrà allestita nel locale Teatro, intitolato al poeta. In quest'occasione si inserirà un reading di poesia "Dal cielo alla notte - Omaggio a Pierluigi Cappello". ARC/SSA/al