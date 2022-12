Cultura: Gibelli, voce profonda e toni scuri Milva creano legame Fvg

L'assessore ha partecipato questa sera a Gradisca d'Isonzo all'evento dedicato all'artista Trieste, 17 dic - "C'è chi ricorda Milva, come me, oltre che per il lavoro fatto con Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano, soprattutto per la seconda parte della sua vita artistica, quindi a partire dalla canzone Alexander Platz, che ne ha determinato il successo a livello internazionale. Non va però dimenticata la prima parte della sua notevole esperienza artistica: a partire dagli anni Sessanta è stata infatti una delle interpreti più popolari d'Italia grazie a una grandissima voce caratterizzata da colori scuri molti particolari". Lo ha detto al Nuovo Teatro comunale di Gradisca d'Isonzo l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli all'incontro "Ritratto di Milva. Musica, immagini, parole", dedicato alla nota cantante e attrice scomparsa lo scorso anno, della quale è stato presentato nell'occasione un video inedito. In merito al legame tra la "Pantera di Goro", come era soprannominata l'artista, e il Friuli Venezia Giulia l'assessore ha precisato che "mi piace pensare che sia maturato anche per un'assonanza con i colori scuri tipici della sua voce. Non perché nella nostra regione siamo tutti contralti naturali o baritoni, ma perché la nostra storia è segnata anche dall'ombra della sofferenza: siamo capaci di godere della bellezza ma siamo anche in grado di comprendere come il velo della malinconia che a volte cala sulle nostre esistenze sia solo temporaneo e, proprio in quanto tale, vada vissuto". Infine, Gibelli ha spiegato che "il legame tra Milva e la nostra regione si è ulteriormente rafforzato grazie alla figlia Martina Corgnati che, con molta generosità, ha voluto donare alla Galleria Moderna Spazzapan di Gradisce d'Isonzo gestita da Erpac, le opere di Spazzapan appartenute ai suoi genitori, contribuendo così ad arricchire il patrimonio dell'esposizione". ARC/MA/pph