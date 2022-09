Cultura: Gibelli, 'GO! 2025' sarà aperta a dialogo e confronto

Udine, 28 set - "Il tema di questa edizione del Forum internazionale dell'Euroregione aquileiese è appassionante e interessante alla luce dell'attuale contesto geopolitico, che vede purtroppo ricomparire il filo spinato con la guerra in Ucraina. Essere 'Unione europea', secondo l'idea maturata con il manifesto di Ventotene, mai come in questo momento assume un significato così profondo: la difesa della democrazia è un valore per il quale la popolazione dovrebbe vivere e non morire". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, presente oggi a Udine all'incontro "Mitteleuropa: molte capitali, un solo destino" che, alla presenza del sindaco Pietro Fontanini, del rettore dell'Università di Udine Roberto Pinton e del presidente dell'associazione Mitteleuropa Paolo Petiziol, ha aperto il XVIII Forum internazionale dell'Euroregione aquileiese intitolato "Dal filo spinato al filo della storia". La manifestazione itinerante, che proseguirà con altri appuntamenti domani a Trieste e venerdì a Gorizia, è focalizzata sull'opportunità data da "GO! 2025" (Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura 2025) di rafforzare la vocazione transfrontaliera di Friuli Venezia Giulia e Slovenia, segnando un ideale superamento della vecchia cortina di ferro per "riprendere il filo della nostra storia". "La capitale europea della cultura - ha affermato Gibelli - è stata una delle più belle idee avute dall'Unione europea, in quanto consente di creare una libera e autentica circolazione di idee e punti di vista tra i diversi paesi. Un dialogo che è presupposto imprescindibile per confrontarsi sul piano della dialettica e non su quello delle armi. Con questo spirito, 'GO! 2025' sarà improntata alla massima apertura per dare la possibilità di costruire, con il contributo di tutti, un'unica bellezza. Mi auguro - ha concluso l'assessore - che sarà un bel risarcimento per i goriziani, un popolo che ha molto credito nei confronti della storia". "Dal filo spinato al filo della storia" è organizzato dall'associazione culturale Mitteleuropa, che sin dalla sua fondazione avvenuta nel 1974 si propone di promuovere il dialogo sociale, culturale ed economico tra i paesi centro-europei, Italia compresa. Una mission che nel tempo ha reso l'ente una vera e propria agenzia diplomatica privata, in grado di ritagliarsi un importante ruolo di partner per le relazioni istituzionali tra i Paesi interessati attraverso, soprattutto, l'organizzazione di tavoli e incontri internazionali. Tra le numerose iniziative proposte in quasi mezzo secolo di attività, dal 2009 Mitteleuropa organizza la mostra "Aquileia crocevia dell'Impero romano" in collaborazione anche con il Ministero degli Affari esteri e la Regione Friuli Venezia Giulia. ARC/PAU/pph