Cultura: innovazione e sperimentazione "sale" per futuro del settore

A Udine presentata stagione 2022-2023 del Css



Udine, 23 set - Anche nella cultura la sperimentazione e l'innovazione rappresentano il sale per costruire un futuro con il quale lasciare il segno nelle produzioni artistiche.



È questo in sintesi quanto ha evidenziato l'assessore regionale alla Cultura nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione 2022-2023 del Css Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia svoltasi oggi a Udine al teatro Palamostre



Alla presenza del presidente del Css, del Rettore dell'università di Udine e dell'assessore comunale alla Cultura, l'esponente dell'esecutivo ha posto in risalto l'importanza che riveste la necessità di trovare nuove forme espressive e artistiche in grado di rompere con il passato per costruire percorsi innovativi. La capacità di vedere oltre - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo - crea quella vitalità che è di per se stessa ricchezza non solo per il mondo artistico ma anche per la comunità. La presenza di compagnie che fanno innovazione e ricerca sperimentando nuovi linguaggi danno vita ad un percorso con il quale costruire un'eredità da lasciare alle future generazioni.



Inoltre l'assessore ha rimarcato la quantità e la qualità di eventi che i soggetti di produzione culturale del Friuli Venezia Giulia sono in grado di proporre ad un pubblico che ha "fame" di questo tipo di prodotto: lo testimonia l'altissimo rapporto che la regione esprime tra coloro che "consumano" cultura e popolazione residente.



Infine è stata messa in risalto la straordinaria opportunità che il Friuli Venezia Giulia avrà a disposizione nel 2025 quando Gorizia e Nova Gorica ospiteranno per 365 giorni la capitale europea della cultura. Questo evento infatti consente di mettere sotto i riflettori il territorio nella sua interezza, dando un respiro internazionale ad una regione che già per collocazione geografica rappresenta il baricentro del centro ed est Europa, occasione che difficilmente accadrà nuovamente con una tale intensità in un immediato futuro. ARC/AL/pph