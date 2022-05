Cultura: Mittelyoung nato come esperimento è già realtà consolidata

L'assessore al concerto che segna la collaborazione tra Vicino/Lontano e Mittelfest



Udine, 11 mag - La Regione Friuli Venezia Giulia apprezza molto che la giornata inaugurale del festival Vicino/Lontano si chiuda simbolicamente con un inno alla pace e si apra così ufficialmente la seconda edizione di Mittelyoung, il festival dedicato agli artisti under30.



Lo ha rimarcato l'assessore regionale alla Cultura a margine della prima nazionale dell'opera Annelies, una rielaborazione in musica del celebre Diario di Anna Frank del compositore inglese James Whitbourn che la Fondazione Luigi Bon e Mittelfest hanno portato sul palco della chiesa di San Francesco a Udine.



Annelies è stata eseguita per la prima volta nel 2005 nel 60° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Nella sua versione cameristica, prevede pianoforte, violino, violoncello e clarinetto, soprano solista e coro da camera. Tutti gli artisti coinvolti, compresa la direttrice Anna Molaro, sono giovani under 35.



L'evento centra uno degli obbiettivi dell'assessorato alla Cultura, ovvero l'incentivazione delle collaborazioni tra soggetti di produzione culturale. Il festival Vicino/Lontano - ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale - ha saputo lavorare intensamente a questa sfida, attivando collaborazioni non solo a Udine ma anche sul territorio, e ha raggiunto anche l'altro obiettivo, ovvero la ricerca di risorse finanziarie da parte di privati attraverso l'Art bonus.



Anche Mittelfest, da parte sua - è stata l'analisi dell'assessore - è pilastro della cultura e dell'innovazione a Cividale, ma ha coinvolto molti soggetti di produzione culturale al di fuori del Cividalese: Mittelyoung, in particolare, è nato come esperimento durante il difficile momento della pandemia e, nonostante questo, è già diventato una realtà consolidata. ARC/EP