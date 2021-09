Cultura: pnlegge è dimostrazione della volontà di ripartenza del Fvg

Pordenone, 15 set - Un'edizione in cui si dimostra in modo tangibile che il mondo della cultura, nel mezzo di una pandemia ancora in corso, non vuole arrendersi ma anzi cerca una nuova via per la ripartenza.Con questo concetto il governatore della Regione ha portato il suo saluto attraverso un videomessaggio trasmesso al teatro Verdi in occasione dell'inaugurazione della 22. Edizione di pordenonelegge, il festival del libro con l'autore in programma nel capoluogo del Friuli occidentale fino a domenica 19 settembre. Oltre che a Pordenone, dove era presente l'assessore regionale alla Cultura, quest'anno il sipario sulla kermesse si è alzato in contemporanea da altre due città ovvero Lignano e Trieste, località in cui la Regione era rappresentata dal Presidente del Consiglio regionale e dall'assessore alle Autonomie locali.Nel videomessaggio la Regione ha sottolineato che la 22. Edizione del festival si svolge nonostante la pandemia sia ancora in corso ed abbia colpito in modo drammatico il settore della cultura. L'inaugurazione di oggi dimostra la volontà del comparto di non arrendersi di fronte a questo evento ma anzi di proseguire l'attività con nuove prospettive. Tutto ciò, è stato ricordato, è perfettamente racchiuso nel simbolo che caratterizza la manifestazione di quest'anno, ossia uno pneumatico che corre lungo una via che tutti devono percorrere assieme e che porta oltre la pandemia.È stato inoltre evidenziato che, ancora prima della sua partenza ufficiale, i numeri dell'evento ne testimoniano già la riuscita ma soprattutto la voglia di guardare avanti con più tenacia e determinazione. Apprezzato infine il fatto che quest'anno gli organizzatori abbiano deciso di introdurre lo strumento del green pass per partecipare agli incontri, permettendo così lo svolgimento in sicurezza di un evento di grande importanza per il Friuli Venezia Giulia. ARC/AL/gg