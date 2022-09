Cultura: pnlegge, premio Fvg a Balzano esalta valore delle origini

Pordenone, 17 set - Ciò che si coglie in modo ineludibile dalle pagine del racconto è il senso di appartenenza alla terra e il calore del respiro dell'aria di casa, elementi che caratterizzano il personaggio ritagliato sullo sfondo del paesaggio carnico. Un testo che, nella sua linea narrativa, mette in luce la montagna del Friuli Venezia Giulia, contribuendo così a divulgare e a stimolare i lettori a venire e a vedere di persona le bellezze e le storie dei territori descritti nel libro.È questo in sintesi il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alla Cultura che è intervenuta nell'ambito di pordenonelegge alla cerimonia di consegna del premio letterario "Friuli Venezia Giulia: il racconto dei luoghi e del tempo" promosso dalla Regione e dalla Fondazione pordenonelegge.it, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stato lo scrittore Marco Balzano che ha ambientato il proprio romanzo, dal titolo "L'estate della neve", in Carnia. All'autore è stata consegnata un'opera d'arte forgiata dalle mani dell'artista friulano Giorgio Celiberti, anch'egli presente alla cerimonia.L'assessore regionale, nel suo intervento, ha innanzitutto voluto ricordare il primo presidente della giuria del premio, il compianto Paolo Maurensig, venuto a mancare a maggio del 2021, il quale apprezzò subito e partecipò in modo appassionato alle prime fasi di questa iniziativa. Inoltre l'esponente dell'Esecutivo ha messo in risalto la volontà dell'Amministrazione regionale, attraverso il suo governatore, di voler istituire questo premio per coniugare la letteratura alla promozione territoriale, valorizzando così le eccellenze culturali e turistiche del Friuli Venezia Giulia attraverso l'opera letteraria di autori di riferimento del nostro tempo.Sul versante letterario, l'assessore si è soffermata sul significato e il valore delle origini e dell'attaccamento alla terra natia, sentimento comune a molte persone e che il protagonista del romanzo, attraverso la penna dell'autore, è riuscito a descrivere in maniera esemplare.Infine è stato ricordato il successo riscosso dal premio nelle due precedenti edizioni, che ha visto protagonista nel 2020 il territorio di Aquileia raccontato da Valerio Massimo Manfredi e, l'anno successivo, la città di Udine attraverso il racconto "Fuoco infinito. Tiepolo 1917" di Melania Mazzucco, presentato quest'anno anche al Salone del Libro di Torino con una folta presenza di pubblico. ARC/AL/gg