Cultura: Regione, centro museale di San Dorligo importante iniziativa

Il vicegovernatore ha visitato la 'Domus domini episcopi' e la chiesa Matrice di Sant'Ulderico

San Dorligo della Valle-Dolina, 12 apr - Questo recupero, finalizzato a realizzare la sede del centro museale della storia locale ed episcopale, rappresenta un'iniziativa importante perché ha l'obiettivo di raccontare una storia antica di secoli e può avere un valore attrattivo a beneficio di tutto il territorio, sia da un punto di vista culturale che turistico. E' il concetto espresso dal vicegovernatore con delega alla Cultura della Regione, che a San Dorligo della Valle, accompagnato dall'ispettore archivistico della Soprintendenza Marco Manin, ha visitato la chiesa Matrice di Sant'Ulderico e la Domus domini episcopi, un edificio originario del XIII secolo che sarà la sede del centro museale, una volta terminati i lavori attualmente in corso. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, c'è anche la soddisfazione di aver constatato come i fondi già erogati dalla Regione per il recupero di una parte interna della chiesa siano stati ben spesi per conservare una testimonianza del passato avente un significativo valore artistico. Relativamente alla Domus domini episcopi, si tratta dell'edificio nel quale il vescovo teneva udienza e presiedeva alle cerimonie di investitura feudale. Parte dei lavori comprendono anche la torre originaria. L'antica chiesa Matrice di Sant'Ulderico invece, al centro di un sagrato e protetta dalle antiche mura, è uno degli edifici più antichi della Diocesi Tergestina. ARC/GG/ma