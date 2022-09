Cultura: Regione, entro anno via a attività ricostruzione Palù Livenza

Inaugurata mostra sul sito palafitticolo di Caneva e Polcenigo Trieste, 2 set - Entro l'anno la Regione farà partire, con la supervisione della Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia, l'iter per l'avvio delle attività finalizzate alla ricostruzione del sito palafitticolo del Palù di Livenza. Lo ha comunicato oggi a Polcenigo l'assessore regionale alla Cultura nel corso dell'inaugurazione della mostra 'Appartenenze'. Come ha ricordato l'esponente della Giunta regionale, il sito palafitticolo di Livenza è uno tra i più antichi dell'Italia settentrionale. E proprio in virtù dell'eccezionalità della datazione storica dei ritrovamenti e dell'importanza dell'area archeologica, dal giugno del 2011 il Palù è stato iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco. Da qui il lavoro della Regione, in collaborazione con la Soprintendenza, per rilanciare il sito partendo da quanto è stato fatto in altre parti d'Italia, come ad esempio in provincia di Trento con la ricostruzione filologica delle palafitte, offrendo in questo modo un significativo punto di attrattività per i flussi turistici. Infine, relativamente alla mostra, l'assessore ha sottolineato l'originalità della collaborazione con il Paff (Palazzo Arti Fumetto Friuli) per la realizzazione di un fumetto ambientato proprio nell'ambiente palafitticolo. ARC/GG/ma