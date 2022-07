Cultura: Regione, Mittelfest dà dimensione internazionale a territorio

Cividale del Friuli, 23 lug - Il merito di queste ultime edizioni di Mittelfest è quello di aver portato Cividale e il territorio fuori dall'ombra del campanile, in una dimensione sempre più internazionale che è la strada giusta per far arrivare il Friuli Venezia Giulia pronto all'appuntamento di Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura 2025.Questo il concetto espresso oggi a Cividale del Friuli dall'assessore regionale alla Cultura in occasione della cerimonia di apertura della 31^ edizione del Mittelfest che si terrà fino a domenica 31 luglio.Come ha ricordato l'esponente della Giunta regionale, chi ebbe l'intuizione di immaginare il Mittelfest, lo scomparso ex ministro Gianni De Michelis, riconobbe in questa parte del Friuli quel crocevia erede di storia e di cultura europee; fu poi merito delle istituzioni e dei privati di allora aver creduto in un progetto culturale divenuto strategico per tutta la programmazione regionale.Tra i tanti obiettivi conseguiti dalla manifestazione, come ha sottolineato l'assessore, c'è quello della valorizzazione dei giovani talenti e di avere avuto il coraggio di investire nella sperimentazione e nelle avanguardie, come ad esempio la proposta della musica contemporanea ancora non sufficientemente diffusa tra il grande pubblico.Ma questa edizione, come ha aggiunto il rappresentante dell'Esecutivo regionale, è connotata anche dallo spirito di rilancio che ha animato l'intero sistema economico del Friuli Venezia Giulia, capace di recuperare e superare i livelli pre-crisi pandemica.Infine l'assessore ha posto l'accento su GO!2025, un evento che metterà al centro dell'attenzione internazionale non solo la città di Gorizia ma l'intera regione per 365 giorni. Un'occasione che non è mai capitata prima nella storia e che quindi va colta coinvolgendo le migliori realtà di produzione artistica del territorio, nell'ottica di una crescita culturale complessiva capace di attrezzare sul piano civico e morale le comunità del Fvg di fronte ai cambiamenti in atto e alle sfide future. ARC/GG