Cultura: Regione oltre 1,7 mln per manutenzione teatri

Udine, 31 mag - La Giunta regionale ha approvato, su proposta del vicegovernatore con delega a Cultura e Sport del Friuli Venezia Giulia, la ripartizione delle risorse 2024 da riservare agli interventi da realizzarsi nelle sale teatrali per la manutenzione ordinaria, miglioramento funzionale, messa in sicurezza, adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali.



L'attuale riparto riguarderà solo le sale teatrali piccole (fino a 300 posti) e medie (da 301 a 800 posti) dato che per le sale con capienza complessiva superiore a 800 posti sono già stati concessi consistenti contributi nelle annualità precedenti, 2020 e 2022.



Per i contributi dell'annualità 2024, sono state presentate al Servizio attività culturali 60 domande di cui 34 per la fascia con capienza fino a 300 posti, 23 per la fascia con capienza da 301 a 800 posti e 3 per la fascia con capienza superiore agli 800 posti.



All'esito del procedimento valutativo per l'assegnazione delle risorse vengono quindi riservati, per il 2024, 617.232,81 euro per 13 sale con capienza fino a 300 posti e 1.148.281,38 euro per 13 sale con capienza complessiva compresa tra i 301 e gli 800 posti.



In assestamento, come ha indicato il vicegovernatore, potranno essere implementate le risorse per scorrere ulteriormente la graduatoria.