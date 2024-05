Cultura: Regione, Premio Hemingway è strumento per costruire opinioni

Udine, 30 mag - Il premio Hemingway rappresenta un utile strumento che aiuta, attraverso la letteratura e la cultura, a costruire e a dare forma ad una opinione. Grazie ai grandi nomi dei premiati individuati dalla giuria, si mette in atto quel processo attraverso il quale si può dar vita ad una riflessione sui temi che maggiormente interessano l'opinione pubblica.Così il vicegovernatore della Regione Mario Anzil si è espresso oggi a Udine in occasione della conferenza stampa durante la quale sono stati resi noti i nomi dei vincitori della 40. Edizione del premio Hemingway in programma a Lignano Sabbiadoro dal 27 al 29 giugno prossimi. La giuria, presieduta da Alberto Garlini, premierà lo scrittore cileno Benjamin Labatut per la Letteratura, la cofondatrice di Memorial e Premio Nobel per la Pace 2022 Irina Scherbakova nella sezione Testimone del nostro tempo, lo psichiatra e saggista Vittorino Andreoli per Avventura del pensiero, l'urbanista Francesco Finotto per la Fotografia. Ai quattro vincitori di categoria si affianca il fisico e divulgatore Vincenzo Schettini, al quale va quest'anno il Premio speciale Lignano per il futuro. La manifestazione è promossa dal Comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno degli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la consolidata collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge.it.Per il Vicegovernatore della Regione il Premio Hemingway è tra gli appuntamenti culturali più importanti per il Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa rappresenta un'occasione per riflettere in modo originale e letterario sui grandi temi dell'attualità e per offrire ai cittadini di questo territorio uno strumento ulteriore per costruire la propria opinione.L'esponente dell'esecutivo regionale ha poi ricordato che in ogni opera degli autori della 40. edizione emerge un denominatore quasi costante, un'indagine sulla modernità, nonché i benefici e i problemi che la scienza moderna e la tecnologia possono avere sull'umanità. Questi temi danno vita ad una utile analisi che la Regione spera venga apprezzata soprattutto dai giovanissimi, i quali saranno chiamati, un domani, a determinare il futuro della scienza, della tecnologia, della politica e della società.Come avvenne in passato quando questa regione diede ospitalità ai grandi personaggi della cultura e della letteratura, così oggi la missione del premio Hemingway - come ha ricordato l'esponente della Giunta - dovrà essere quella di individuare i grandi della letteratura contemporanea a cui assegnare il prestigioso riconoscimento, dando loro ospitalità per rendere più cosmopolita la nostra terra.Infine la Regione ha espresso la volontà di continuare a sostenere convintamente questa manifestazione anche in futuro perché, oltre ad avere una grande e indiscussa valenza culturale, rappresenta anche un ottimo biglietto da visita sotto il profilo turistico per la località balneare friulana. ARC/AL/gg