Cultura: Regione rifinanzierà progetti didattici storico etnografici

Presentati a Salone libro Torino lavori realizzati da studenti Fvg Torino, 21 mag - Il protagonismo degli studenti che hanno vissuto in prima persona la ricerca non come materia di studio quanto invece come percorso coinvolgente che ha permesso loro di conoscere e comprendere il contesto in cui vivono è stato l'elemento che ha positivamente colpito l'assessore regionale alla Cultura nel corso di uno specifico evento dedicato agli studenti della nostra regione svoltosi oggi a Torino nell'ambito del salone del Libro. All'appuntamento, condotto dallo scrittore Enrico Galiano, erano presenti una trentina di studenti che hanno partecipato ad un bando proposto dalla Regione nel 2020 nell'ambito della conoscenza e valorizzazione della cultura storico etnografica. Dei 43 progetti didattici finanziati, che hanno coinvolto studenti delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, ne sono stati scelti cinque illustrati durante l'incontro svoltosi nella sala Bronzo della fiera. Per la Regione è stato molto emozionante vedere la preparazione e l'interesse dimostrato dagli studenti nello svolgimento di un lavoro che li ha coinvolti non solo in ambito scolastico ma anche e soprattutto a livello personale. Per l'assessore regionale alla Cultura, infatti, quella dimostrata dai ragazzi è una passione non usuale nel raccontare ciò che hanno vissuto in prima persone e imparato durante lo svolgimento del progetto, dando loro un posto di prestigio durante il Salone del libro. Per questo motivo l'esponente dell'Esecutivo regionale ha assicurato che il bando verrà proposto e finanziato anche il prossimo anno. Il progetto "Booktrailer? immagine da leggere" ha la finalità di invitare i giovani alla lettura di opere di narrativa utilizzando le tecniche promozionali adottate per pubblicizzare l'uscita di un film. Gli studenti e le studentesse della classe 5ª L SAB dell'ISIS "Arturo Malignani" di Udine, con l'aiuto del regista Giorgio Cantoni, hanno adattato in un trailer di novanta secondi il libro di Franco Vegliani "La frontiera". Euhistory, invece, non è un progetto scolastico classico, poiché gli studenti non partecipano come classe ma si iscrivono singolarmente allegando alla domanda una lettera di motivazione. È quindi invece un laboratorio che viene realizzato dagli studenti residenti prevalentemente a Gorizia con l'aiuto di facilitatori che sono da un lato esperti storici, linguisti, esperti di letteratura, dall'altro artisti e nello specifico registi sia di cinema che di teatro, autori e artisti grafici. "Narrare la Resistenza. Ideali, pratiche, miti e stereotipi nelle scritture maschili e femminili" è il progetto che nel dicembre del 2020 ha coinvolto la quinta di un liceo linguistico di Tolmezzo ed ha affiancato alle lezioni di argomento storico un laboratorio di scrittura creativa. A cura dei ragazzi diplomati nel 2021 al Malignani e attualmente frequentanti l'università è invece il Laboratorio di video e di poesia sulle tracce del giovane Pierluigi Cappello, mentre l'iniziativa dal titolo "Personaggi interessanti in cerca d'autore. Verso la mappa parlante degli scrittori" ha coinvolto studenti dell'Enaip di Pasian di Prato, Stringher di Udine, Leopardi Majorana di Pordenone, Malignani di Udine e Isis Magrini Marchetti di Gemona del Friuli. ARC/AL/gg