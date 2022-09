Cultura: Regione, stagione Teatro Rossetti offre esplosione contenuti

Presentato cartellone 2022/23 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Trieste, 2 set - L'anno scorso il Teatro Rossetti ci ha portato a riveder le stelle, quest'anno il cartellone offre una vera esplosione di contenuti, che danno al pubblico una vasta libertà di scelta e la possibilità di riapprezzare il valore della cultura dopo due anni di chiusure e limitazioni.



Questo il concetto espresso oggi a Trieste dall'assessore regionale alla Cultura in occasione della presentazione della stagione 2022-23 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.



Come ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale, sono stati proprio gli effetti delle restrizioni dovute alla pandemia a farci capire l'importanza nella nostra vita della cultura, che significa avere l'opportunità di vedere e apprezzare le cose belle: quelle capaci di arricchire l'animo e la mente.



A tal riguardo l'assessore ha ricordato come proprio la nostra regione sia ai vertici nazionali per domanda di cultura, all'interno di un sistema territoriale in cui c'è un'offerta di alta qualità. In questo contesto spicca il fatto che Trieste sia una delle città che ha la platea di pubblico teatrale più numerosa d'Italia, unitamente al dato che vede Gorizia in testa alle classifiche per spettatori di cinema.



In conclusione la rappresentate dell'Esecutivo regionale ha ringraziato i vertici e la direzione artistica del Teatro Stabile Rossetti per lo spirito di collaborazione nel rapporto con le istituzioni e per le scelte attuate nella realizzazione di un cartellone in grado di incrociare in maniera ampia e trasversale i gusti di un largo numero di spettatori. ARC/GG/ma