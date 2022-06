Cultura: Rossetti ha superato emergenza osando, ma sempre in sicurezza

Presentata anticipazione stagione 2022-2023 Trieste, 10 giu - Il mondo della cultura regionale, e nella fattispecie il teatro Rossetti, non si è lasciato destabilizzare dalle fasi più cupe dell'emergenza Covid, ma ha saputo osare rispettando sempre le regole, in particolare facendo leva su quelle ragionevoli certezze grazie alle quali è stato mantenuto un importante contatto con il pubblico.



Questo il concetto espresso oggi a Trieste dall'assessore regionale alla Cultura nel corso della presentazione di una prima anticipazione della stagione 2022-2023 del teatro Rossetti, che si aprirà l'11 ottobre con il Mercante di Venezia di Shakespeare e si chiuderà con la messa in scena di Uno nessuno centomila di Luigi Pirandello (11-14/5).



Dopo aver portato i saluti del governatore, la rappresentante della Giunta ha sottolineato come in questi ultimi due anni segnati dalla pandemia il teatro Rossetti ha cercato di fare comunque il proprio lavoro; non a caso è stato il primo in regione a riaprire al pubblico riprendendo come slogan l'ultimo verso dell'Inferno dantesco 'E quindi riuscimmo a riveder le stelle'.



Per la stagione che inizierà in autunno, come ha detto l'assessore, ci si aspetta quindi un cartellone che faccia i fuochi artificiali e che susciti emozioni e interesse, partendo dalla solidità dei conti economici del teatro e dalla capacità e dalla competenza del direttore artistico, il quale ha dimostrato di meritarsi l'incarico che gli è stato conferito.



Un ringraziamento particolare infine la rappresentate dell'Esecutivo regionale lo ha rivolto al pubblico del Rossetti, che anche nei mesi più difficile della pandemia - quando non era ancora disponibile il vaccino - ha incoraggiato i vertici del teatro alla riapertura con quella temerarietà regolata dalla ragionevolezza che ha consentito al Rossetti di ripresentarsi oggi come una delle più autorevoli realtà culturali non solo della regione, ma di tutto il panorama nazionale. ARC/GG/al