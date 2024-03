Cultura/salute: Anzil-Riccardi, Parco Basaglia rigenerato apre dialogo

Sopralluogo oggi a Gorizia a cent'anni dalla nascita dello psichiatra Gorizia, 11 mar - "Il Parco Basaglia, una volta riqualificato tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2025 secondo un progetto che la Regione sostiene, potrà riprendere il suo dialogo con Gorizia e raccontare ai visitatori, come un vero e proprio museo a cielo aperto, una parte di questa città, dalla quale partì l'opera del grande psichiatra di cui ricorre oggi un secolo dalla nascita". Lo hanno affermato il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil e l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, che oggi, nel centenario della nascita di Franco Basaglia, hanno partecipato a un sopralluogo nel parco omonimo che sorge in via Vittorio Veneto, accompagnati dal sindaco del capoluogo isontino Rodolfo Ziberna, presente anche il direttore generale di Asugi Antonio Poggiana. "Il percorso di Basaglia - ha rilevato Anzil - è uno dei temi che possono essere affrontati nel contesto di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura, all'insegna di un'interdisciplinarietà che deve legare aspetti diversi e differenti livelli della conoscenza e dell'esperienza umana". "Riconosciamo universalmente a Basaglia una grande capacità di innovazione - così Riccardi -. Diceva: curo le persone, non la malattia. Se avessimo seguito questo suo consiglio probabilmente nel corso di questi anni avremmo fatto in anticipo molte scelte giuste". Il primo lotto di interventi riguarderà solo il verde del parco e sarà completato all'incirca entro otto mesi. Verrà ripristinata la parte storica del giardino, retrostante la palazzina centrale, riproponendo laddove possibile l'articolazione originaria del parco, e sarà individuata una serie di percorsi che consentano una visita con spazi dedicati a diverse finalità, riadattando in particolare la fascia laterale del compendio che confina con la Slovenia, dove nel 2025 si potranno creare degli spazi per eventi condivisi. La riqualificazione del parco prevedrà la collocazione di punti informativi anche dedicati alla sua storia, la dotazione di panchine e impianti di illuminazione e il ridisegno e il riordino delle essenze vegetali. Tra i primi interventi, si lavora alla sistemazione del punto di ristoro, vicino al quale saranno realizzati giochi per bambini speciali. L'intervento di rigenerazione, che prende le mosse da un protocollo d'intesa tra Erpac, Regione, Comune di Gorizia, Asugi e Soprintendenza, è sfociato in un masterplan che vede coesistere immobili di Azienda sanitaria, Comune e ampi padiglioni delll'ex Provincia ora in capo all'Erpac, destinati a una valorizzazione culturale. ARC/PPH/ma