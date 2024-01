Cultura-Sport:Anzil, Ronchi dei Legionari territorio ricco di attività

Ronchi dei Legionari, 26 gen - "Constato con piacere che la comunità di Ronchi dei Legionari propone numerosi eventi culturali e un ampio ventaglio di attività all'interno del movimento sportivo. Una vivacità che rende attrattivo il territorio e contribuisce a contrastare lo spopolamento dei piccoli centri, aumentano al contempo la qualità della vita". Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura e Sport, Mario Anzil, a margine dell'incontro svoltosi oggi pomeriggio con l'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, guidata dal sindaco Mauro Benvenuto. Nell'occasione sono stati condivisi con il rappresentante della Giunta regionale i progetti culturali sviluppati nel Comune isontino. Tra questi, il Festival del giornalismo organizzato dall'associazione "Leali delle notizie" e in programma il prossimo giugno con la decima edizione, evento che nel 2023 si è articolato in oltre 70 incontri in 15 giornate con più di 200 ospiti da tutta Italia. Dal punto di vista sportivo, come è stato spiegato nel corso dell'incontro, Ronchi dei Legionari vanta la propria presenza in serie A di baseball e in serie A2 di softball, mentre le 22 società sportive cittadine coinvolgono complessivamente un bacino superiore ai 3.000 atleti di ogni età. ARC/PAU/al