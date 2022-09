Cultura: stagione Verdi Gorizia viatico importante verso GO! 2025

Gorizia, 19 set - La stagione artistica 2022-2023 del Teatro Verdi di Gorizia è di dimensioni e di livello importanti, degni di una città scrigno di cultura e di storia e competitivi con piazze ben maggiori sotto il profilo della popolazione.Con questa riflessione l'assessore regionale alla Cultura ha salutato la presentazione odierna del cartellone del Teatro comunale del capoluogo isontino, alla presenza del sindaco e dell'assessore alla Cultura di Gorizia, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e del direttore artistico Walter Mramor.A un pubblico esigente, è stato rilevato dall'assessore regionale, viene proposta un'offerta trasversale e adatta a tutti con 27 spettacoli in scena in serata unica. La ricca stagione del Teatro Verdi - questa la valutazione dell'assessore - s'inserisce nel percorso verso GO! 2025, appuntamento che è cruciale non solo per Gorizia ma per tutto il Friuli Venezia Giulia e che richiede in questa fase un'accelerazione del passo. Gorizia capitale della cultura, è stato rilevato dalla rappresentante della Giunta, trasformerà il territorio regionale in un grande palcoscenico per 365 giorni, a patto che siano sgombrate le ombre dei campanili che possono intralciare l'avvicinamento a una grande occasione dalle potenzialità enormi e irripetibile.Nel dattaglio, per quanto riguarda il cartellone del Verdi di Gorizia, la prosa conta su otto rappresentazioni che spaziano dal teatro classico alla drammaturgia contemporanea, mentre un variegato percorso di musica e balletto si articola in sei appuntamenti. Si aggiungono sei eventi divisi nelle sezioni Musical, Fun e Family e la nuova sezione Verdi Racconta con protagonisti tre grandi personaggi: Lino Guanciale sulla storia europea, Elio Germano sul Paradiso di Dante e Marco Goldin su Van Gogh. Per la prosa spiccano, tra gli interpreti, i nomi di Franco Branciaroli ne "Il Mercante di Venezia", di Lodo Guenzi nella "Trappola per topi" di Agatha Christie, di Elena Sofia Ricci ne "La dolce ala della giovinezza" di Tennesse Williams e di Massimo Popolizio per "Uno sguardo dal ponte" di Arthur Miller.Se per il balletto il nome di maggior richiamo è quello di Eleonora Abbagnato, l'offerta musical punta su "Sette spose per sette fratelli" e sul "Casanova" di Red Canzian. Accanto a due eventi spensierati con Cristina D'Avena e i Gemelli di Guidonia, di rilievo, per la porzione musicale, un omaggio di Alice a Franco Battiato. La direzione artistica del Verdi ha previsto anche due eventi pomeridiani domenicali speciali - il balletto "Lo Schiaccianoci" e lo spettacolo circense "Il mago di Oz" - oltre ai quattro pomeridiani della domenica pensati per i più giovani - "Pinocchio", "La regina delle nevi", "Malèfici" e "Peter Pan e Wendy" -.L'assessore alla Cultura ha ricordato, a conferma del prestigio culturale di Gorizia, il riconoscimento ministeriale quale centro di produzione culturale di Artisti Associati, che per il cartellone goriziano propone l'originalissima riduzione di "Tre uomini e una culla".La campagna abbonamenti partirà già il 4 ottobre con prezzi rimasti bloccati per favorire la massima adesione del pubblico. ARC/PPH/al