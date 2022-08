Cultura: Teatro Verdi Pn, presentata la stagione 2022-23

Pordenone, 30 ago - Il "Verdi" di Pordenone è un vero teatro di comunità, avendo dimostrato di riuscire ad andare oltre i confini della città con numerosi spettacoli che hanno interessato anche il nord della provincia. Degna di encomio, inoltre, la capacità di coinvolgere le imprese culturali e creative della regione, in vista dell'evento "Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" che toccherà da vicino anche il Pordenonese, in quanto principale punto di passaggio del flusso turistico proveniente da nord-ovest. L'auspicio è di proseguire tutti assieme lungo il percorso virtuoso che è stato intrapreso.Questi, in sintesi, i concetti espressi dall'assessore regionale alla Cultura intervenendo, da remoto, all'inaugurazione della stagione 2022/2023 del Teatro Verdi di Pordenone e portando nell'occasione i saluti del governatore del Friuli Venezia Giulia."Esserci!" è lo slogan con cui il ricco calendario di eventi, programmato per celebrare il centenario della nascita del Teatro nell'attuale sito di via Martelli, si pone come un invito e un proposito rivolto a tutto il pubblico, alla città e agli artisti.Saranno in tutto 40 gli appuntamenti e 55 le repliche per adulti, giovani e giovanissimi, con un cartellone teatrale che tra il 13 settembre 2022 e il 26 maggio 2023 porterà sul palco grandi classici e nuove scritture firmati dalla nuova consulente della prosa Claudia Cannella e la grande musica portata al "Verdi" dal consulente musicale Maurizio Baglini.I festeggiamenti per il centenario partiranno il 26 settembre con il concerto di apertura (fuori abbonamento) nel segno di Mozart: sul palco la Gustav Mahler Chamber Orchestra, diretta dal maestro norvegese Leif Ove Andsnes. Per la prosa, spazio a fine ottobre allo Slava's snowshow, spettacolo di Slava Polunin, Mimo e Clown, mentre nel programma di danza spicca la presenza del più affermato e celebre ballerino spagnolo del momento, Sergio Bernal, accanto all'ultima coreografia di Micha Van Hoecke e la presenza del Malandain Ballet Biarritz.Novità importante per gli abbonati alla stagione 2019/2020 (l'ultima prima della pandemia), che tra mercoledì 31 agosto a giovedì 22 settembre potranno chiedere la conferma del loro posto sottoscrivendo la stessa tipologia di abbonamento. La campagna proseguirà da sabato 24 settembre con i cambi abbonamenti con prelazione per gli abbonati, quindi con i nuovi abbonamenti per la musica e la danza e, dal 1° ottobre, con i nuovi abbonamenti per la prosa. Saranno attive delle promozioni rivolte agli under 26.Per maggiori informazioni consultare il link https://teatroverdipordenone.it/ o contattare la biglietteria al numero 0434 247624 o all'indirizzo mail biglietteria@teatroverdipordenone.it. ARC/PAU/ma