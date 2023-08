Danni maltempo: Bini, massima attenzione per Bipan spa di Bicinicco

L'assessore dopo il sopralluogo all'azienda del Gruppo Frati con 180 lavoratori Bicinicco (Ud), 3 ago - "L'attenzione della Regione per le aziende danneggiate dal maltempo e per i lavoratori è massima e lo dimostra il rapido stanziamento di 50 milioni di euro per rispondere all'emergenza, cui si aggiungono gli ulteriori 20 milioni per i fondi di rotazione amministrati dal Frie, in modo da consentire immediato credito agevolato al tessuto imprenditoriale. Sono tante le aziende ad aver registrato danni a tetti e coperture, come attesta anche il caso della Bipan di Bicinicco, una delle più grandi ad aver subito danni. Per questo sarà importante garantire tempi e modalità rapide per lo smaltimento delle parti danneggiate, non appena l'iter governativo per il riconoscimento dello stato di calamità sarà concluso". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini al termine del sopralluogo all'azienda Bipan di Bicinicco, divisione del Gruppo Frati che si occupa della produzione e commercializzazione di pannello truciolare sottile e pannello Mdf grezzo. "Massima è anche l'attenzione per garantire il lavoro dei 180 dipendenti dello stabilimento di Bicinicco", ha commentato Bini al termine dell'incontro con il direttore generale Marco Zanazzi e il responsabile operativo di stabilimento Stefano Ghidorzi, alla presenza anche del sindaco di Gonars Ivan Diego Boemo. A causa del violento maltempo della scorsa settimana, la copertura di 18mila metri quadrati del magazzino ha subito ingenti danni, non è attualmente calpestabile e va smaltita. Inoltre, l'acqua penetrata dai fori causati dalla grandine ha pregiudicato tutto il prodotto lavorato. Vista la difficoltà a stoccare il prodotto, l'azienda è attualmente impossibilitata a portare avanti regolarmente la fase produttiva. Al momento è ancora in via di completamento la stima dei danni ai macchinari delle linee produttive, ma considerando i 32 mila metri cubi di pannelli truciolari avariati e le coperture danneggiate la stima approssimativa tocca secondo la proprietà già i 15 milioni di euro. ARC/EP