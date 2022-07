Ddl 168: Callari, unanimità raggiunta è pagina positiva Consiglio Fvg

Trieste, 13 lug - "Esprimo soddisfazione per l'unanimità raggiunta sul ddl 168, un voto che rappresenta lo spirito di collaborazione dell'Aula del Consiglio regionale su una norma che riguarda i cittadini e le imprese del Friuli Venezia Giulia e che è stata realizzata con il contributo di tutti. Il Consiglio ha scritto oggi una bella pagina istituzionale".



Lo ha affermato oggi in Aula consiliare l'assessore al Patrimonio, Demanio, Servizi generali e sistemi informativi, Sebastiano Callari, in occasione dell'esame dei 26 articoli della "legge regionale di semplificazione per l'anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000" che è stata approvata all'unanimità. Callari ha ricordato in sintesi il percorso avviato a partire dal 2020 con la legge di semplificazione e l'obiettivo finale quello "di dare maggiore slancio, liquidità alle imprese e agevolarne l'attività riducendo la burocrazia". L'esponente della Giunta Fedriga ha ricordato come il provvedimento intervenga su molti aspetti, tra questi il vincolo di destinazione, i contratti pubblici, le procedure automatiche, sulla rendicontazione della spesa con l'introduzione della fatturazione elettronica e sul sistema degli incentivi erogati alle imprese.



"Con questa norma particolarmente tecnica, frutto di un confronto puntuale con gli operatori del settore e le associazioni di categoria - ha commentato Callari - facciamo un passo avanti nella semplificazione e accelerazione amministrativa per rendere più facile la vita delle imprese e dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un disegno di legge aperto che ha accolto molti dei suggerimenti proposti dalle diverse forze politiche presenti in Consiglio regionale". Tra questi anche gli emendamenti presentati dall'opposizione: "non è una legge blindata - ha affermato Callari - non è una norma di settore ma una normativa che riguarda tutti i cittadini e le realtà produttive della regione e va condivisa. Il Comitato di semplificazione istituto si impegnerà a vigilare sulle valutazioni emerse nel dibattito".



Sono state, inoltre, risolte alcune discrepanze in merito alla presentazione della garanzia fideiussoria necessaria per poter beneficiare in via anticipata di una parte dell'erogazione dei contributi sulla linea contributiva per progetti mirati, manifestazioni e iniziative promozionali finalizzati alla promozione turistica del territorio. "L'inserimento di una norma transitoria - ha indicato Callari - consente di non sospendere gli attuali bandi della specifica linea contributiva permettendo, anche per quelli in corso, di non dover presentare la garanzia fideiussoria".



La norma ha previsto, inoltre, la possibilità di erogare in via anticipata contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro senza presentazione di garanzia fideiussoria. ARC/LP/ma