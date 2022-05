Ddl multisettoriale: finanze, modifiche per aiutare settore primario

La Regione si dota di uno strumento efficace e flessibile



Trieste, 11 mag - La Regione si dota di uno strumento in più per aiutare le aziende che, in Friuli Venezia Giulia, operano nello strategico settore agricolo, comparto in particolare sofferenza a causa della crisi internazionale dovuta al conflitto bellico in Ucraina e all'aumento del costo di materie prime ed energia.



La ha comunicato l'assessore regionale alle Finanze a seguito del provvedimento adottato questa mattina in consiglio regionale relativamente alle modifiche al disegno di legge 166.



Dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione sarà possibile intervenire per aiutare concretamente le aziende in difficoltà. La norma prevede anche, in un prossimo futuro, contribuzioni per attività che non rientrano nel primo settore.



Entrando nel dettaglio, l'assessore regionale alle Finanze ha spiegato che si prevede che la conversione in sovvenzione dei finanziamenti concessi dal Fondo di rotazione possa avvenire entro i 20 milioni di euro della dotazione dello stesso Fondo. Un aiuto fondamentale, quindi, per le attività produttive che stante la complessa situazione geopolitica, stanno attraversando momenti di forte difficoltà. Il provvedimento permette di concedere contributi in maniera più snella e flessibile. Si innesta nel Programma anticrisi legato al conflitto russo-ucraino, Programma operativo fino al 31 dicembre 2022 e adottato dalla Commissione europea per consentire agli Stati membri di avvalersi, appunto, della piena flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per il sostegno dell'economia. ARC/PT/al