Ddl multisettoriale: Regione, adeguamenti normativi su caccia e pesca

Trieste, 11 mag - Colmare i vuoti normativi sulle sanzioni per la pesca, favorire la sostenibilità con l'allevamento delle api e uniformare la legge regionale a quella nazionale in ordine all'attività venatoria.



Questi alcuni dei punti trattati dall'assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche nel corso della seduta della IV Commissione del Consiglio regionale sugli articoli di competenza del ddl n.165 (multisettoriale).



Per quel che riguarda la pesca in aree interne, come ha spiegato l'assessore, il testo va a integrare la norma con una fattispecie da sottoporre a sanzione che attualmente non è compresa nella legge. Nel dettaglio, l'obbligo del pagamento del canone viene parificato a livello sanzionatorio alla mancanza dei requisiti essenziali per praticare l'attività.



Viene poi inserita una disposizione di modifica sui prati stabili - che rappresentano un importante serbatoio di biodiversità - finalizzata alla realizzazione del progetto comunitario Life Magredi Grasslands a cui la Regione partecipa e all'interno del quale si intende mettere a dimora una serie di aree a produzione mellifera per il sostentamento delle api. L'obiettivo è realizzare un prodotto che derivi dai prati stabili e con questo articolo si consente di svolgere questo tipo di attività all'interno del progetto Life.



Infine, in materia di accesso alle aree natura 2000, l'assessore ha spiegato che la norma regionale viene allineata alla norma statale per l'accesso alle altane di selezione negli appostamenti fissi. ARC/GG/al