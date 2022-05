Ddl multisettoriale: snellimento iter amministrativi energia-ambiente

Trieste, 11 mag - All'interno del disegno di legge 165 multisettoriale 2022, oltre a recepire alcune direttive nazionali, la Giunta ha introdotto una serie di norme volte a semplificare, snellire e chiarire gli iter amministrativi in vari settori dall'energia alla tutela dell'ambiente.È in sintesi quanto spiegato dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente durante la discussione effettuata dalla IV Commissione consiliare in merito alle parti di sua competenza del ddl, le quali sono state approvate dalla Commissione.L'esponente dell'Esecutivo ha spiegato che sono state apportate modifiche normative relative al settore delle attività estrattive con l'introduzione, in considerazione dell'attuale momento storico, della possibilità di ripristino ambientale anche mediante impianti di produzione di energia elettrica.Il ddl, considerata la necessità di assicurare un'adeguata manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, chiarisce quali sono gli interventi non soggetti a screening di Valutazione d'impatto ambientale che prevedono anche la movimentazione fino a 15mila metri cubi di ghiaia. Tale provvedimento, oltre a garantire un miglioramento dello stato dei fiumi, consente allo stesso tempo l'esecuzione di interventi più efficaci e con maggiori certezze per gli operatori.Attraverso questo disegno di legge, ha concluso l'assessore, la Regione compie un gesto di apertura nei confronti delle aziende e delle società sportive e culturali interessate all'organizzazione di eventi sostenibili sotto il profilo ambientale: vengono infatti riaperti, per quindici giorni a partire dalla pubblicazione della legge sul Bur, i termini del relativo bando per la presentazione delle richieste di contributo. Tale provvedimento è stata reso necessario a causa dell'emergenza pandemica, che ha impedito la corretta pianificazione di eventi e iniziative aperte al pubblico nel mese di a febbraio, quando è stato registrato un forte aumento dei contagi e della diffusione del Covid-19. ARC/MA/al