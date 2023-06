Demanio: Callari, impegno Regione per recupero ex caserma Colinelli

Incontro tra l'assessore e la Giunta comunale di San Lorenzo Isontino sul tema dell'area sdemanializzata nel 2021



Udine, 28 giu - "L'Amministrazione regionale conferma il proprio sostegno al Comune di San Lorenzo Isontino per mettere in campo le migliori soluzioni finalizzate al recupero dell'ex caserma Colinelli, area sdemanializzata due anni fa con il passaggio di proprietà dalla Regione al Comune. Massima attenzione sarà rivolta all'aspetto dell'ecosostenibilità, con la prospettiva di trasformare un sito oggi degradato in una comunità energetica".



È quanto ha affermato oggi l'assessore regionale al Patrimonio e Demanio Sebastiano Callari a margine dell'incontro con la Giunta comunale di San Lorenzo Isontino, incentrato sul piano di recupero e valorizzazione dell'ex caserma Colinelli. Si tratta di un complesso di circa 23mila metri quadri, trasferito al Comune di San Lorenzo Isontino nel marzo 2021, nell'ambito di un più ampio passaggio di beni già di proprietà statale dalla Regione a sei Comuni del Friuli Venezia Giulia.



Realizzata nel 1960, la caserma che ospitò il 63esimo Battaglione Fanteria d'arresto "Cagliari" versa oggi in stato di abbandono. Allo studio, per la riqualificazione dell'area, la possibilità di produrre energie alternative a beneficio della comunità. ARC/PAU/ma