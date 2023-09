Demanio: Callari, necessario pianificare migliore gestione spiagge

Monfalcone, 25 set - "Alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato del 2021, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a immaginare una migliore pianificazione della gestione delle aree sottoposte a demanio marittimo. La Regione sta già lavorando in tal senso anche perché il Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa (Pud) risale al 2006 e non è più in grado di dare risposte adeguate sia agli imprenditori del settore che ai cittadini che giustamente pretendono servizi improntati a una maggiore qualità e a una attenta tutela delle nostre coste". Lo ha affermato l'assessore regionale al Demanio Sebastiano Callari che oggi a Monfalcone ha incontrato il sindaco Anna Maria Cisint e i tecnici dell'Amministrazione comunale per approfondire le tematiche riguardanti le spiagge di Marina Julia. "In questo momento - sottolinea Callari - abbiamo un riferimento preciso: la sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che tutte le concessioni attive nel nostro Paese scadono, in modo irrevocabile, il prossimo 31 dicembre 2023. Inoltre con questa pronuncia è stato dato mandato a tutte le amministrazioni pubbliche di disapplicare eventuali norme locali o nazionali che andassero contro questa interpretazione". "Tutto questo significa che dall'1 gennaio 2024 qualsiasi amministrazione pubblica italiana è autorizzata a istruire le gare per le nuove concessioni anche per non andare incontro - ha aggiunto l'assessore - a eventuali accuse di danno erariale che potrebbe essere sollevate presso la Corte dei Conti". "È fondamentale, come ha iniziato a fare il Comune di Monfalcone, impegnarsi in una pianificazione che sappia guardare lontano - ha concluso Callari - poggiando le basi per garantire ai nostri cittadini servizi di alta qualità, preservando l'ambiente unico che caratterizza le coste del nostro Paese". ARC/TOF/pph