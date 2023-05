Demanio: Regione cede area parcheggio "Kratten" a Comune di Sappada

Pordenone, 6 mag - La Regione Friuli Venezia Giulia trasferisce - a titolo gratuito e per finalità di pubblico interesse e previa sdemanializzazione dei beni stessi - i beni del demanio idrico regionale siti in via Borgata Soravia e facenti parte dell'area del parcheggio denominato "Kratten" in Comune di Sappada.



La decisione è stata assunta con l'approvazione di una delibera di Giunta su proposta dell'assessore regionale al Patrimonio e al demanio Sebastiano Callari.



Il Comune di Sappada aveva avanzato l'istanza di acquisizione dei beni (sui quali in precedenza era stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione) in data 23 marzo 2023. Il valore dei beni in oggetto è determinato provvisoriamente in 123.194.80 euro.



"Si è preso atto - come ha spiegato l'assessore Callari illustrando la delibera - che l'area demaniale in questione è richiesta dall'Amministrazione comunale di Sappada a titolo gratuito e per finalità di pubblico interesse in quanto gli ampi spazi di parcheggio a raso e i garage interrati saranno destinati a servizio degli abitanti delle adiacenti borgate e degli impianti di risalita posti a monte e a valle della strada regionale 355 "Val Degano" con collegamento alle piste da sci Pian dei Nidi e Sappada 2000 verso i laghi d'Olbe".



Nella delibera si precisa che "sussistono i presupposti per l'attuazione del trasferimento a titolo gratuito, in quanto, come segnalato dal Comune richiedente, il compendio ricade in area adibita a zone destinate a servizi pubblici". Si prevede, inoltre, che tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento dei beni risultano essere a carico del Comune di Sappada.



L'intervento sull'area del parcheggio denominato "Kratten" rientra nel recente Accordo di programma - tra Regione Fvg, Comune di Sappada e PromoTurismoFVG - per la più ampia esecuzione dell'intervento pubblico di ammodernamento e implementazione delle infrastrutture poste a servizio dell'area sciabile attrezzata di "Sappada 2000" e per la stabilizzazione del parco giochi "Nevelendia" nonché per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio alle aree sciabili attrezzate rispetto agli interventi. ARC/LIS/pph