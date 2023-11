Dialetti: Roberti, espressione identità e storia territorio

L'assessore alla presentazione del dizionario illustrato italiano-muggesano "Acb-Abecè" Muggia, 17 nov - "Nel dizionario illustrato a cura di Marco Englaro c'è il frutto autentico di un linguaggio che ha attraversato secoli, tramandato di generazione in generazione lungo i cambiamenti della storia che hanno reso il dialetto muggesano unico, fragile e per questo, prezioso. Ogni dialetto è un ponte verso il passato, rappresenta non solo l'identità specifica di un territorio ma ne racconta anche la storia. Per questo è importante trasmettere ai giovani e ai più piccoli l'importanza di conoscere queste varietà linguistiche in un'epoca sempre più caratterizzata da una standardizzazione del linguaggio". È la riflessione dell'assessore regionale alle Autonomie locali con delega alle minoranze linguistiche Pierpaolo Roberti alla presentazione del libro "Abc-Abecé" svoltasi oggi pomeriggio nella biblioteca di Muggia alla presenza, tra gli altri, di Nicola Delconte (vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Muggia), Mario Vascotto (presidente dell'Associazione Compagnie del Carnevale muggesano, promotrice dell'iniziativa), Stefano Battista (presidente Rotary Club Alto Adriatico) e Marco Englaro (autore delle illustrazioni da colorare presenti nella pubblicazione). Si tratta della seconda edizione di un vocabolario illustrato italiano-muggesano per bambini, stampato in 1.400 copie e che verrà distribuito agli alunni delle scuole elementari di Muggia. L'iniziativa è stata finanziata dalla Regione con un contributo di 5mila euro, su un fondo complessivo di 115.200 euro stanziati nel 2023 per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia, prevista dalla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5. "Siamo una regione straordinaria - ha ribadito Roberti - che deve la sua specialità alla presenza di ben quattro lingue parlate sul territorio. A queste si aggiungono i dialetti, che contribuiscono a loro volta a rendere questo territorio ricco di peculiarità da continuare a valorizzare. Ecco perché l'Amministrazione regionale già nella scorsa legislatura ha aumentato i finanziamenti per incentivare la realizzazione di progetti legati ai dialetti veneti, che possiamo rintracciare non solo nell'area di Trieste e Muggia, ma anche nel Gradese, nel Maranese e nel Pordenonese". ARC/PAU/pph