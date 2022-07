Difesa ambiente: dragaggi, chieste rassicurazioni sui tempi a Roma

Oggi, nella Capitale, riunione della Commissione ambiente, energia e sostenibilità



Trieste, 27 lug - Richiesta di chiarezza sulle aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici e la necessità o meno delle Regioni di individuarle. Le modifiche al bando per le Comunità energetiche, affinché sia più efficace, e una richiesta di non frammentare gli investimenti. Poi la situazione del Friuli Venezia Giulia, dove sono fermi i progetti di dragaggio strategici per l'economia portuale e della regione tutta, e altri indispensabili per far lavorare le marine e quindi di interesse turistico. E, ancora, la necessità che lo Stato, maggiore "azionista" del sistema carburanti, contribuisca a finanziare gli sconti messi in atto dalle regioni di confine per evitare il "turismo del pieno".



Sono questi alcuni degli argomenti posti all'attenzione dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile nel corso della riunione della Commissione ambiente, energia e sostenibilità (Caes) tenutasi oggi a Roma alla presenza del ministro e del sottosegretario del ministero della Transizione ecologica (Mite).



Considerate le brevi prospettive temporali della fine del mandato, il Ministro ha rassicurato il prosieguo del lavoro sui temi, in particolare per quelli legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per quelli energetici, cosicché vi sia continuità in fase di passaggio del testimone, in particolare per quella che è l'indipendenza dal gas russo.



Quanto ai dragaggi, la capo dipartimento del Mite ha confermato la costituzione dei tavoli di lavoro e le audizioni di Autorità portuali e Ance, soprattutto per capire il riutilizzo dei materiali dragati. Mentre, sulle interpretazioni normative - attese da ottobre dell'anno scorso -, l'assessore e la sottosegretario hanno chiesto al ministro di intercedere con l'Avvocatura al fine di dirimere la questione. ARC/PT/al