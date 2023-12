Digitale: Callari, 1 mln per miglioramento servizi pubblici online

Trieste, 7 dic - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai Sistemi informativi Sebastiano Callari, ha deliberato misure specifiche per migliorare l'accessibilità dei servizi digitali nella Pubblica amministrazione, a valere sulla Missione 1 'Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo' del Piano nazionale di ripresa e resilienza.



Come ha spiegato il rappresentante dell'Esecutivo regionale, il valore complessivo del finanziamento ammonta a quasi un milione di euro, risorse con cui si interverrà per facilitare l'accesso ad alcuni servizi digitali e per l'acquisto di tecnologie assistive (920.000 euro) e per l'organizzazione di attività formative (75mila euro).



"In particolare - ha precisato Callari - i servizi che saranno oggetto di interventi migliorativi sono: il portale istanze on line con riferimento agli ambiti dei bandi contributivi e relativi rendiconti previsti e delle istanze autorizzative; il front end di presentazione delle istanze Carta famiglia e di richiesta di contributi legati alla titolarità di carta famiglia; la consultazione on line delle partite tavolari; il Sistema informativo regionale per la segnalazione di rifiuti abbandonati; il Portale LavoroFVG per la consultazione e l'inserimento delle offerte lavorative".



"Inoltre - ha concluso l'assessore - sono previste attività di formazione in materia di accessibilità e l'acquisto di tecnologie assistive al fine di fornire gli adeguati strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, che permettano alla persona con disabilità di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici, superando o riducendo le condizioni di svantaggio". ARC/PAU/gg