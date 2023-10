Digitale: Callari, bene membro Fvg in Comitato reti facilitazione

Trieste, 23 ott - "La designazione di un membro del Friuli Venezia Giulia, nella figura del dottor Paolo Perucci, nel Comitato per il progetto di attuazione delle reti di Facilitazione digitale conferma il ruolo da protagonista della nostra Regione nell'attività della Commissione per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione in seno alla Conferenza delle Regioni". Lo ha affermato l'assessore regionale ai Servizi informativi Sebastiano Callari al termine della riunione odierna della Commissione cui ha preso parte in videoconferenza da Trieste. Oltre al Friuli Venezia Giulia, nel Comitato per l'attuazione della misura 1.7.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono stati designati rappresentanti di Veneto, Calabria e Puglia. La Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel corso dei lavori, ha fatto il punto sul ruolino di marcia che porterà alla fine dell'anno alla redazione del Piano triennale per la transizione digitale, "un percorso - ha rilevato Callari - all'interno del quale è stata riconosciuta la valenza della partecipazione delle Regioni, che contribuiranno maniera attiva alla stesura del Piano stesso anche attraverso la cooptazione di un proprio rappresentante". ARC/PPH/ma