Digitale: Callari, Fse in Fvg garantisce servizi di grande utilità

Intervento a Bari in un convegno delicato al Fascicolo sanitario elettronico Udine, 18 lug - "Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) in Friuli Venezia Giulia, a oggi, è alimentato da una mole di informazioni decisamente cospicue: 235 milioni di documenti clinici, di cui 44 milioni composti da referti di laboratorio e 41 milioni che si riferiscono a referti di prestazioni specialistiche, ai quali si aggiungono 150 milioni di ricette dematerializzate. Numeri che raccontano dell'impegno della nostra Regione, all'avanguardia nello specifico comparto della digitalizzazione del Fascicolo e anche della comunicazione chiara e trasparente al cittadino: sull'intera popolazione della regione, va detto, solo 10mila persone non hanno dato il proprio consenso alla gestione dei dati, pari allo 0,9%: un evidente e confortante messaggio della loro fiducia nel nostro sistema". Lo ha sottolineato l'assessore ai Servizi informativi del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, che questo pomeriggio è intervenuto al convegno "L'innovazione nel sistema sanitario nazionale. Il fascicolo sanitario elettronico per modernizzare la sanità", summit organizzato dal Dipartimento nazionale per la transizione digitale diretto dal sottosegretario Alessio Butti, ospitato oggi al Castello Svevo, a Bari, con la presenza, tra gli altri, anche del ministro della Salute, Orazio Schillaci, e del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Callari ha ricordato che "con il decreto del ministero della Salute del 7 settembre 2023 abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione che permette al cittadino utente di vedere riconosciuti i propri documenti sanitari non solamente nella sua regione di residenza, ma in tutta Italia: un vantaggio importante sotto una molteplicità notevole di aspetti che deriva in primis dall'ottimo lavoro svolto di concerto con le Regioni e dallo strumento fondamentale della digitalizzazione". L'esponente dell'Esecutivo ha ricordato che il Fse in Friuli Venezia Giulia "consente di accedere ai referti di prestazioni specialistiche ambulatoriali e a esami di radiologia, laboratorio, anatomia patologica, lettere di dimissione da ricovero, verbali di pronto soccorso, proprie vaccinazioni con uno storico che risale agli anni '60 del Novecento, prescrizione dematerializzate di prestazioni e farmaci, profilo sanitario sintetico se redatto dal proprio medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta che può 'alimentarlo' anche con il bilancio di salute dei bambini". "Certamente siamo una piccola regione, ma riusciamo ad assicurare questi servizi in modo omogeneo su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia - ha puntualizzato Callari -. Il Fascicolo sanitario elettronico rappresenta, va precisato, una piccola parte del nostro Sistema sanitario regionale (Ssr): un sistema al servizio di 5 aziende sanitarie, che consente importanti economie di scala, poiché le soluzioni applicative utilizzate dagli operatori sono le medesime e ogni intervento di manutenzione e di evoluzione dei sistemi si riverbera su tutto il tessuto sanitario in modo uniforme. Entro il 2024 inoltre è prevista l'estensione dell'alimentazione del Fse anche a 11 strutture private convenzionate". Callari ha ricordato che, in Friuli Venezia Giulia, il Fse è stato normato già nel 2014, con legge regionale: "Grazie allo svolgimento delle iniziative propedeutiche quali la diffusione della firma elettronica, dell'automazione dei processi di digitalizzazione dei documenti clinici, della dematerializzazione delle ricette farmaceutiche e specialistiche, del collegamento dei medici di medicina generale al Sistema sanitario regionale, è stato avviata sul territorio, nel 2019, la piattaforma Se.sa.mo (Servizio sanitario in mobilità) che oggi viene consultata dal 47% degli assistiti presenti in Regione ed è cresciuta costantemente nel tempo". Oltre ad assicurare l'accesso al Fse, Se.sa.mo offre ai cittadini della regione Friuli Venezia Giulia una serie di servizi online di estrema utilità: i tempi di attesa per accedere ai servizi di pronto soccorso, in base al codice colore; la possibilità di effettuare l'autocertificazione di esenzione al pagamento delle prestazioni in base al reddito; la prenotazione, l'annullamento e il pagamento di una prestazione di specialistica ambulatoriale; la ricerca degli orari di apertura di una farmacia; il presidio di guardia medica più vicino; gli orari indirizzo e numero di telefono di tutti gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, con la possibilità di scelta/revoca del proprio medico; il recupero del foglietto illustrativo di un farmaco di interesse, per citare solo alcuni casi. ARC/PT/al