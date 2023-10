Digitale: Callari, Fvg capofila con Slovenia e Croazia per progetti Ue

Presentata a Digital Alps Conference 2023 il ruolo della Regione con i vicini partner Pordenone, 6 ott - "Il Friuli Venezia Giulia sta svolgendo il ruolo di capofila per progetti europei con le vicine Slovenia e Croazia al fine di agevolare l'utilizzo dei fondi europei ma anche e soprattutto per condividere con le nazioni confinanti le best practice che possono essere un arricchimento per tutti". Lo ha detto l'assessore regionale ai sistemi informativi Sebastiano Callari intervenendo oggi al Digital Alps Conference 2023 Skyway Monte Bianco. L'iniziativa è un evento chiave della Strategia europea per l'area alpina (EUSALP), organizzato dal Gruppo d'azione 5, in cui si discutono i principali temi rilevanti, si presentano i risultati dei progetti e si coinvolgono i rappresentanti politici dei territori alpini. L'obiettivo della conferenza è quello di riunire tutte le iniziative e i progetti che si occupano di digitalizzazione nelle Alpi e di valorizzare le potenzialità della digitalizzazione. L'ultima edizione della Digital Alps Conference si è tenuta nel maggio 2022 a Trieste e ha riunito più di 100 partecipanti provenienti da tutta Europa. L'esponente dell'esecutivo Fedriga, nel suo intervento, ha messo in risalto il ruolo che il Friuli Venezia Giulia sta compiendo in questi anni, grazie all'esperienza acquisita nel tempo. "Dal momento che Slovenia e Croazia sono entrati solo da poco all'interno dei Paesi che fanno parte dell'Unione europea - ha detto Callari - stiamo cercando di mettere a loro disposizione le nostre professionalità e competenze, fungendo da capofila sia nella stesura di progetti europei sia nella partecipazione ai relativi bandi. Questo diventa un modo non solo per essere più competitivi a livello comunitario ma anche per condividere esperienze e best practice che possono essere utili per la crescita digitale dei vari partner. Tutto ciò avviene grazie anche al supporto di Insiel che assume il ruolo di "braccio operativo" in questo specifico settore di gestione dei fondi". Quindi l'assessore regionale ha spiegato quale sia stata l'evoluzione in Friuli Venezia Giulia in questo campo. "Qualche anno fa - ha detto Callari - la nostra azienda regionale completamente pubblica che si occupa di informatizzazione si è trovata di fronte ad un bivio che avrebbe potuto portarla alla dismissione. Ed invece abbiamo colto l'opportunità per trasformarla, togliendo il focus sullo sviluppo di software e dandole invece un nuovo e più importante ruolo che è quello della formazione digitale. Abbiamo bisogno infatti di competenze digitali quali ingegneri ed esperti di processo che aiutino la popolazione con competenze digitali. Per questo motivo abbiamo utilizzato i fondi messi a disposizione dal Pnrr per promuovere 52 centri di formazione e facilitazione digitale soprattutto nelle aree rurali e di montagna. Abbiamo dato ai Comuni più strutturati il ruolo di capofila di altre realtà che faranno tra di loro squadra per portare avanti questi progetti". Infine, l'assessore regionale ha illustrato uno specifico progetto portato avanti nel nostro territorio che ha particolarmente colpito il pubblico presente all'incontro. "Ci sono aree della nostra regione, in particolare quelle montane - ha detto Callari - in cui è ancora fortemente utilizzato il friulano. Grazie quindi ad un accordo con Facebook riusciamo a "far parlare" internet utilizzando questa lingua nella app, mentre è in itinere - ha concluso l'assessore - una analoga operazione anche con Google". ARC/AL/pph