Digitale: Callari, Fvg in progetto Ue per trasparenza e anticorruzione

La Giunta ha approvato la delibera proposta dall'assessore Trieste, 9 set - "Un progetto europeo ambizioso, che proietta la pubblica amministrazione sempre più nell'era digitale, dove attraverso la tecnologia - su aree d'azione sensibili come trasparenza e legalità - verrà fatto un monitoraggio costante, al fine di gestire al meglio le risorse dei contribuenti".



Questo il commento dell'assessore regionale ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, a margine dell'approvazione della delibera, proposta dello stesso Callari, finalizzata alla partecipazione della Regione, nell'ambito del Programma Horizon Europe, al progetto 'Common European data spaces and robust al for transparent public governance' (Cedar).



Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, il progetto - il cui valore complessivo ammonta a oltre 9 milioni di euro - si propone di identificare, armonizzare e proteggere un numero rilevante di dati inerenti la governance pubblica. Ma non solo, gli obiettivi sono anche di sviluppare azioni innovative per la gestione di un grande volume di dati e di software per il monitoraggio della trasparenza e l'individuazione della corruzione nella gestione dei fondi pubblici, promuovendo poi su scala europea i risultati.



Il progetto, oltre all'Italia, riunisce 31 partner europei (tra cui Ucraina e Slovenia) e in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia ci sono anche: la società in house della Regione per i servizi informatici Insiel, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) e l'Associazione costruttori edili (Ance).



La Regione, a cui è stato assegnato un finanziamento europeo di 150mila euro, sarà chiamata a identificare, raccogliere ed elaborare i dati più significativi in materia di appalti e implementare nuovi software per attività di business intelligence e testare e validare nuovi strumenti per migliorare la governance della spesa pubblica. ARC/GG