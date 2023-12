Digitale: Callari, ok a Protocollo per erogazione servizi informatici

Trieste, 30 dic - Il Protocollo d'intesa 2024-28 per l'erogazione dei servizi previsti dal Sistema informativo integrato regionale (Siir) è stato approvato con apposita delibera dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai Sistemi informativi Sebastiano Callari.



Il documento disciplina la connessione degli Enti alla Rete unitaria pubblica amministrazione regionale (Rupar), nonché l'utilizzo dei prodotti e servizi informatici forniti dal Siir e dall'Infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali.



"Con l'adozione di questo Protocollo - ha commentato Callari - l'Amministrazione regionale assicura continuità all'offerta di sistemi informativi agli Enti locali, senza alcun onere a carico degli stessi. Un servizio che la Regione garantisce ormai da anni e che rappresenta un esempio eccezionale e virtuoso a livello nazionale".



Sono 280 gli organismi ad aver sottoscritto l'intesa, tra Comuni, consorzi, Asp e altri Enti. I servizi erogati tramite la Rupar riguardano l'installazione e il collaudo del router, interventi di primo livello sul funzionamento del software di base del router, la gestione del collegamento alla Rupar e l'attivazione di protezioni e sicurezze logiche e fisiche. La connettività alla Rupar consente all'Ente la trasmissione dei dati su rete geografica secondo gli standard tecnologici attuali, l'accesso a internet e alla propria intranet, la consultazione di banche dati disponibili in ambito regionale e la disponibilità della piattaforma di cooperazione applicativa regionale.



Come reso noto dall'assessore Callari, la Regione mette a disposizione degli Enti un portale informativo per la comunicazione di notizie relativa all'attivazione, disattivazione e aggiornamento dei servizi, consultabile all'indirizzo https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/SIAL/. ARC/PAU/pph