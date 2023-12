Digitale:Callari, ok accordo 24-26 con Soprintendenza archivistica Fvg

Udine, 27 dic - È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai Sistemi informativi Sebastiano Callari, l'Accordo di collaborazione tra la Regione e la Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia per il coordinamento delle attività in tema di conservazione dei documenti informatici, con validità per il triennio 2024-2026.



Come ha spiegato il rappresentante dell'Esecutivo, tra i principali scopi del documento rientra "la semplificazione dell'iter autorizzatorio presso il ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo previsto per ogni Ente produttore (regionale, sanitario o locale) qualora intenda affidare alla Regione la conservazione dei documenti informatici".



"L'accordo - ha specificato Callari - mira inoltre a creare degli strumenti informatici per consentire alla Soprintendenza regionale di vigilare sul processo di conservazione svolto da Insiel e avvia una riflessione comune in materia di scarto documentale in ambiente digitale".



Un altro punto della convenzione prevede che la Regione si impegni a garantire, in prospettiva, la fruizione da parte dei cittadini, nel rispetto della normativa vigente, dei documenti informatici conservati divenuti parte dell'archivio storico degli Enti produttori, in particolare tramite la confluenza nel Sistema archivistico nazionale (San) degli strumenti di ricerca e di descrizione elaborati per i fondi conservati. ARC/PAU/pph